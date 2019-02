“Chàng rể tuổi Hợi” Minh Đăng được mùa lên… ti vi

Tết Kỷ Hợi năm nay có thể xem là năm được mùa nhất của Minh Đăng khi có đến hai bộ phim nhiều tập phát sóng cùng lúc trên Đài Truyền hình TP.HCM và Đài Truyền hình Vĩnh Long. Bộ phim Chàng rể tuổi Hợi của đạo diễn Trọng Hải, do Minh Đăng đảm nhận vai chính, cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội của làng như: Trung Dân, Phi Phụng, Hữu Thạch và các bạn diễn: Xuân Thu, Lê Khâm, Song Ngư, Cẩm Tuyền, Bình An được tìm xem trong dịp tết. Minh Đăng vào vai Hùng, một anh chàng rất đẹp trai và thông minh nhưng luôn bị ông Hai Trư… khó ưa vì nhiều lý do. Ngoài việc Hùng không môn đăng hộ đối với gia đình thì lý do còn lại là cùng tuổi Hợi với Thơm - con gái ông Hai. Nếu con rể ông tuổi Hợi, thì ông sợ giấc mơ thành sự thật - trong đó Trư Bát Giới báo mộng rằng ông gả con gái cho ai tuổi Hợi, lập tức đàn ông trong gia đình ông sẽ chết và ông không thể làm giàu bằng nghề nuôi heo. Diễn viên Minh Đăng cho biết: “Tôi rất tâm huyết với vai diễn này vì diễn biến tâm lý nhân vật rất phong phú, có nhiều đất để thể hiện. Vả lại, ngoài đời tôi cũng hay gặp nhiều ông bố của bạn gái khó tính cỡ này, vì vậy khi vào vai tôi làm ngọt luôn. Mà được diễn với chú Trung Dân, cô Phi Phụng nữa thì còn gì thích bằng”.

Được diễn chung với nghệ sĩ Trung Dân (giữa), nghệ sĩ Minh Đăng học hỏi được nhiều điều

Anh là một diễn viên rất yêu nghề

Minh Đăng (trái) trong phim Cậu bé nước Nam dài 50 tập

Được biết, Minh Đăng sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc tỉnh Trà Vinh trong một gia đình nghèo đông anh em. Vì quá khó khăn nên dù ham học đến mấy, anh cũng đành khép lại ước mơ làm một người thầy giáo. “Lúc đó đâu nghĩ được tương lai mình sẽ đi về đâu. Hoặc cứ bước tiếp cuộc sống chấp nhận làm công nhân, phụ hồ hoặc làm nông để mưu sinh phụ ba mẹ lo cho mấy đứa em khôn lớn chứ chẳng dám mơ mộng gì”, Minh Đăng tâm sự.

Làm công nhân vất vả cho một công ty ở Hóc Môn, TP.HCM được 2 năm thì Minh Đăng quyết định vừa làm vừa đi học tại lớp bổ túc văn hóa để cho xong hết THPT. May mắn, thời gian này nhờ ngoại hình khá điển trai, Minh Đăng bén duyên với chương trình Nam nữ thanh lịch 18 thôn vườn trầu và được sự giúp đỡ chí tình của diễn viên Trí Quang, ca sĩ Hồ Quang Lộc nên anh may mắn nhận được giải nhì.

Anh là diễn viên đa tài có thể vào được nhiều dạng vai khác nhau

Ngoài đời, nghệ sĩ Minh Đăng là người rất dễ gần và thân thiện

Minh Đăng bộc bạch: “Lúc đó đối với học sinh ở dưới quê thì cái giải đó là một vinh dự, thật hãnh diện nên người đầu tiên tôi báo tin là má. Má tự hào về nó nên đã khoe khắp xóm". Duyên nghiệp diễn đến từ khi Sân khấu kịch Hồng Vân mở lớp đào tạo diễn viên sân khấu điện ảnh do nghệ sĩ Minh Nhí chủ nhiệm, nghệ sĩ Hữu Châu daỵ tiếng nói sân khấu, thầy Lê Hay dạy hình thể mà Minh Đăng mạnh dạn đăng ký và trúng tuyển. Cơ hội nghệ nghiệp ngày càng rộng mở khi anh gắn bó với Sân khấu Hồng Vân. Minh Đăng bắt đầu nhận lời đóng phim Đồng tiền muôn mặt của đạo diễn Vũ Huân, rồi lần lượt tham gia nhiều bộ phim lớn, sitcom, kịch truyền hình, Chuyện bốn mùa… trong đó có những vai diễn rất được khán giả yêu thích trong các phim: Sứ mạng song sinh (đạo diễn Lê Cung Bắc), Một nửa nanh cọp (đạo diễn Việt Trinh), Ánh đèn nơi thành thị (đạo diễn Đỗ Mai Nhất Tuấn), Dặm đường công lý (đạo diễn Quang Đại), Bức tranh của Bé Bơ (đạo diễn Việt Trinh)...

Sau khi Chàng rể tuổi Hợi (5 tập, đạo diễn Trọng Hải) và Cậu bé nước Nam (50 tập, đạo diễn Quách Khoa Nam) vừa được lên sóng, chàng diễn viên trẻ tài hoa Minh Đăng lại ngược đường rời Sài Gòn lên Tây Nguyên để vào những vai diễn mới, hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn để tiếp tục gửi đến khán giả VN ngay sau tết Kỷ Hợi.