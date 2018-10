Chàng sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng làm phim hoạt hình 3D

Những khó khăn trong việc làm phim hoạt hình không ngăn được Bùi Viết Sơn - vừa tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM cho ra đời bộ phim hoạt hình 3D Pupipo: The First Met.

Một cảnh trong phim hoạt hình Pupipo: The First Met.

Bạn Bùi Viết Sơn là tác giả của phim hoạt hình 3D Pupipo: The First Met Ảnh: NVCC

Phim hoạt hình Pupipo: The First Met dành cho những người yêu thích phim hoạt hình và đam mê kỹ xảo 3D. Câu chuyện đầu tiên xoay quanh 3 nhân vật Pu, Pi, Po và trận chiến giành lấy thức ăn trong khu rừng viễn tưởng. Pupipo là một dự án nhiều tập, hầu hết những câu chuyện của Pupipo mang lại tính giải trí cao và những bài học sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng đầy hài hước, sôi động. Pupipo chính là một sản phẩm hoạt hình 3D được đầu tư một cách kỹ lưỡng và chỉnh chu do công ty Planion Animation và Bùi Viết Sơn thực hiện.