Chàng trai được Cát Phượng mong muốn trở thành 'cục vàng của điện ảnh Việt'

Tập 2 của Gương mặt điện ảnh lên sóng với màn tranh tài của ba thí sinh Ngọc Vàng, Phương Trâm, Nhật Minh. Đảm nhận vị trí giám khảo là diễn viên Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và Quách Ngọc Ngoan . Trong đêm thi, Ngọc Vàng là một trong những ứng viên gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu ngoại hình nổi bật và lối diễn xuất linh hoạt. Nam thí sinh mang đến tài năng ca hát và vũ đạo với nhạc phẩm You are my crush. Bài thi vừa kết thúc, giám khảo Cát Phượng nói ngay: “Đây là tiết mục tôi chờ đợi”. Các giám khảo nhận xét ưu điểm của Ngọc Vàng không chỉ thể hiện được khả năng ca hát và vũ đạo tốt, mà còn giữ mạch cảm xúc tốt để phối hợp với bạn diễn.