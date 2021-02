Channing Tatum hội ngộ minh tinh Sandra Bullock trong phim phiêu lưu lãng mạn

The Lost City of D, tựa đề phim mới đọc qua khiến khán giả có phần giật mình và nghi vấn phải chăng dự án có sự liên kết nào đó với phim The Lost City of Z (Thành phố vàng đã mất - 2016) của đạo diễn James Gray? Nhưng hai phim này chẳng có "dây mơ rễ má" nào với nhau. Hai ngôi sao sẽ đóng trong The Lost City of D là Channing Tatum và Sandra Bullock

Theo nguồn tin của tạp chí Hollywood Reporter, minh tinh Sandra Bullock sẽ vào vai một nhà văn viết truyện lãng mạn nhưng bị bắt cóc và bị cuốn vào cuộc hành trình không mong muốn cùng nhân vật của nam diễn viên Channing Tatum. Phim do hai anh em đạo diễn Adam Nee và Aaron Nee chỉ đạo.

Minh tinh Sandra Bullock bên cạnh việc đóng trong phim cô còn tham gia sản xuất dự án. Thời gian gần đây, cô gây tiếng vang toàn thế giới nhờ phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh hậu tận thế là Bird Box (2018). Là một diễn viên tài năng lẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngôi sao xứ cờ hoa từng là một trong những mỹ nhân kiếm tiền nhiều nhất Hollywood

Minh tinh Sandra Bullock sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian ở tuổi 56 Ảnh: Shutterstock

Ngôi sao Mỹ Channing Tatum thì lồng tiếng cho các phim Smallfoot (2018) và The Lego Movie 2: The Second Part (2019) thời gian 3 năm trở lại đây. Trước đó, anh được biết đến qua loạt phim do mình đóng chính là Magic Mike. Trong năm nay, phim Dog do anh đồng chỉ đạo dự kiến được xuất xưởng vào ngày 7.5.

Dự án The Lost City of D được Deadline tiết lộ là phim chứa đựng yếu tố lãng mạn xen lẫn hài hước. Phim dự kiến ra rạp ngày 15.4.2022.