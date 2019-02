Chen nhau lễ bái tại đền Am Tiên sau lễ 'mở cổng trời'

9 giờ sáng nay, 13.2, UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bắt đầu khai mạc lễ hội đền Nưa - Am Tiên năm 2019, để tưởng nhớ công ơn của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (Bà Triệu). Trước đó, lúc 0 giờ cùng ngày, tại khu vực được cho là huyệt đạo Am Tiên trên núi Nưa, Ban Quản lý khu di tích danh thắng này đã làm lễ "mở cổng trời" theo phong tục dân gian.

Khu vực tổ chức khai mạc lễ hội là sân trước của đền Am Tiên (thôn Cổ Định, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) nằm trên đỉnh núi Nưa, ở độ cao 538 m so với mực nước biển. Mặc dù thời gian diễn ra buổi lễ từ 9 - 10 giờ ngày 13.2, nhưng trước đó hàng ngàn người đã tập trung về đây để tham dự lễ hội. Trong khi đó, đền Nưa ở dưới chân núi Nưa thì rất thưa vắng khách thăm.

Đáng chú ý, rất nhiều người đã chuẩn bị mâm lễ và đội trên đầu chờ thời khắc khai mạc xong sẽ vào đền Am Tiên đầu tiên để cầu cúng, tạo nên cảnh chen lấn. Nhiều người không chen được vào trong đền, đành phải đứng từ xa khấn cầu.

Không chỉ chen lấn vào đền Am Tiên cúng lễ, tại nơi được xem là huyệt đạo Am Tiên, cách đền Am Tiên hơn 100 m, người dân không kể già trẻ, gái trai cũng nô nức nhau đi vòng quanh huyệt đạo. Do khu vực này là đỉnh núi, chỉ rộng hơn 100 mnên nhiều người thậm chí phải chờ để được đi vòng quanh.