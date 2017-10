Sau khi BTC chương trình The Look - Vẻ đẹp thương hiệu công bố 3 huấn luyện viên - giám khảo là Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015 Phạm Hương, Hoa hậu VN 2014 Kỳ Duyên và giải bạc Siêu mẫu VN 2013 Minh Tú, một số người thắc mắc về vai trò của người mẫu nổi tiếng Thái Lan Lukkade (được các fan VN gọi “chị đại”) đã xuất hiện trong vòng tuyển sinh của The Look VN.



Được biết, Lukkade sẽ là người đại diện cho The Look - Vẻ đẹp thương hiệu tuyển chọn thí sinh và tham gia một số thử thách với vai trò là HLV khách mời. Cô sẽ cùng 3 HLV - giám khảo đánh giá phần thi của các thí sinh tại chương trình mới này.

The Look là phiên bản của The Face được thực hiện tại Thái Lan cùng các nước châu Á. Đây là chương trình truyền hình thực tế trực tuyến nhằm tìm kiếm những gương mặt diễn xuất quảng cáo và giải trí. Những câu chuyện, tình huống kịch tính, cao trào xảy ra giữa các thí sinh và các HLV là điểm nhấn của The Look. Chương trình sẽ được phát sóng online trên YouTube - kênh Viva Shows (vào đầu tháng 11).

Dạ Ly