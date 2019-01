Chi Pu diện váy khoét ngực táo bạo đọ dáng Ninh Dương Lan Ngọc

Có mặt tại buổi họp báo, Chi Pu thu hút sự chú ý khi diện chiếc đầm hồng ngọt ngào. Điểm nhấn của thiết kế này chính là chi tiết khoét ngực táo bạo, giúp giọng ca Đóa hoa hồng khoe vòng một nóng bỏng. Trong khi đó, Lan Ngọc không hề kém cạnh lựa chọn chiếc váy cổ chữ V, cắt xẻ ở phần đùi tôn lên vóc dáng mảnh mai. Cả hai thoải mái chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án này và bày tỏ niềm hạnh phúc khi bộ phim chính thức ra mắt công chúng sau thời gian dài tạm hoãn.

Trong phim, nếu như Lan Ngọc phải hóa thân vào hình tượng An Chi, một cô gái xấu xí và vụng về thì Chi Pu lại thử sức mình ở hình ảnh Hạ Linh xinh đẹp và thành công. Chi Pu tiết lộ cô phải mặc từ 200 đến 250 bộ trang phục và thay đổi liên tục. “Mặc dù bận rộn luyện tập về tâm lý nhưng tôi vẫn phải chăm chút về ngoại hình để đúng với cá tính của vai diễn Hạ Linh. Thậm chí, những lúc mệt mỏi, tôi phải tẩy trang đi và trang điểm lại để có một ngoại hình xinh đẹp nhất”, cô nói.

Ảnh: BTC Nữ diễn viên khoe vòng một nóng bỏng trong thiết kế cắt xẻ

Nói về việc liên tục bị so sánh với phiên bản gốc do Go Joon Hee thủ vai, Chi Pu chia sẻ: “Nhiều người nói tôi không bằng bản gốc. Tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau. Chỉ mới vài cảnh đầu tiên nên không thể so sánh vậy được. Về tạo hình, nhân vật Hạ Linh cũng có tạo hình khác hơn. Tôi hi vọng với sự khác biệt sẽ tạo nên sự thú vị, mới lạ cho vai diễn”.

Về phần Lan Ngọc, nữ diễn viên tuyên bố: “Sau nhân vật này mình nhất quyết sẽ đẹp, nhờ An Chi mà Ngọc tốn tiền, mất đến ba tháng để nối lại tóc”.

Ảnh: BTC Lan Ngọc cho biết Khi hóa trang thành An Chi, bước vào nhà vệ sinh hay đi ăn ở nhà hàng cô đều bị đuổi ra ngoài vì bị hiểu nhầm là ăn xin

Ảnh: BTC Dàn diễn viên Mối tình đầu của tôi rạng rỡ trên thảm đỏ

Ảnh: BTC Bình An khoe vẻ ngoài điển trai tại sự kiện. Nam diễn viên tiết lộ anh gặp không ít áp lực khi đóng cùng hai cô gái xinh đẹp là Lan Ngọc và Chi Pu