tin liên quan 'Từ hôm nay' của Chi Pu bất ngờ nhận đề cử 'MV của năm'

Cô đã khép lại năm 2017 với 4 MV: Từ hôm nay, Cho ta gần hơn, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Talk to me cùng chương trình Chi Pu Dream show chỉ sau hơn 3 tháng lấn sân ca hát. Dẫu còn nhiều ý kiến trái chiều và chưa ủng hộ, song Chi Pu khẳng định sẽ “không dừng lại” và tiếp tục ca hát.

Cô cho biết: “Tôi đang tăng tốc trong loạt dự án với vai trò diễn viên lẫn ca sĩ”.

Cụ thể, vào tháng 2, phim điện ảnh do cô thủ vai chính (cùng diễn viên Chae-yeon và rapper San E nổi tiếng Hàn Quốc) La la: Hãy để em yêu anh sẽ được trình làng ở cả VN và Hàn Quốc. Bộ phim She was pretty (Mối tình đầu của tôi) phiên bản Việt có sự tham gia của Chi Pu sẽ lên sóng truyền hình vào tháng 4.

MV Từ hôm nay của cô cũng đang có mặt trong hạng mục đề cử âm nhạc của giải thưởng Zing Music Awards...

Dạ Ly