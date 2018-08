Chí Tài 'lép vế' trước Lều Phương Anh và nhạc sĩ Đức Huy

Sáng 12.8 tại Đường sách TP.HCM, nữ hoàng đường đua xanh Ánh Viên và hai tác giả Đặng Hoàng - Đinh Hiệp đã có buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách mới Ánh Viên From zero to hero - Câu chuyện nhà vô địch (ảnh) do Saigon Books và NXB Lao Động ấn hành.