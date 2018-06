Chí Tài thú nhận bản thân 'lo lắc', không dám nhận xét nữ thí sinh

Tối 17.6, tập cuối của vòng Giấu mặt - The Voice 2018 đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc bởi những màn trình diễn của các thí sinh tài năng. Đặc biệt, chiếc nút chặn tiếp tục làm 'rạn nứt' tình cảm của HLV.

Nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi chứng kiến cuộc hạnh ngộ của mẹ và con gái sau nhiều năm xa cách tại lễ hội Chúng ta là một - We are together, diễn ra vào tối 16.6 tại sân khấu KBS Arena (Seoul, Hàn Quốc).