Chia tay vai Người Sắt, Robert Downey Jr. thành bác sĩ thú y trong phim mới ‘Dolittle’

Trong tác phẩm dự kiến trình làng vào đầu năm 2020, Robert Downey Jr. được giao vai chính bác sĩ Dolittle - nhân vật văn học nổi tiếng được sáng tạo bởi nhà văn Hugh John Lofting. Vai diễn do tài tử 54 tuổi đảm nhiệm là bác sĩ thú ý của nữ hoàng Victoria (Anh), ông có khả năng trò chuyện cũng như chữa trị cho các loài động vật khác nhau. Sau khi vợ qua đời, Dolittle chọn cuộc sống ẩn mình trong căn nhà Dolittle Manor cùng bầy thú nuôi độc lạ của mình. Nhưng khi nữ hoàng (Jesie Buckley thủ vai) đổ bệnh nặng, ông buộc phải giăng buồm ra khơi để tới một hòn đảo kỳ bí nhằm tìm kiếm phương thuốc chữa trị. Lúc này, bác sĩ và những người bạn của mình bất ngờ đối mặt với kẻ thù cũ cũng như có cơ hội khám phá nhiều sinh vật kỳ diệu hiện diện trong suốt chuyến phiêu lưu.

Kể từ khi công bố, tác phẩm nhận được sự chú ý từ người hâm mộ Robert Downey Jr. bởi đây là vai diễn đầu tiên của nghệ sĩ tài năng này kể từ khi anh kết thúc “nhiệm kỳ” Người Sắt bằng màn hi sinh bi tráng trong Avengers: Endgame. Trên trang cá nhân, ngôi sao đắt giá của loạt phim siêu anh hùng từ hãng Marvel đã chia sẻ hình ảnh của mình bên cạnh những loài vật mang biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu trong phim. Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 4,7 triệu lượt thích và nhiều bình luận ủng hộ màn trở lại của Robert Downey Jr. và tác phẩm mới.

Sự trở lại của Robert Downey Jr. sau thành công vượt bậc của vai diễn Người Sắt khiến nhiều khán giả phấn khích và mong mỏi chờ thưởng thức tác phẩm mới có sự góp mặt của ông ẢNH: UNIVERSAL

Trailer chính thức của Dolittle cũng vừa được Universal “nhá hàng” hôm 13.10 và nhận được hơn 8,3 triệu lượt xem cũng như nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Những thước phim đầu tiên của tác phẩm gây ấn tượng nhờ tạo hình trau chuốt, sống động của các loài vật cũng như diễn xuất nổi bật của Robert Downey Jr. Thêm vào đó, trailer phim khiến người xem choáng ngợp bởi phần hình ảnh rực rỡ, kỳ ảo, đẹp mắt cùng âm nhạc được đầu tư công phu. Bên cạnh sự sự góp mặt của ngôi sao triệu đô Robert Downey Jr., Dolittle còn quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng đình đám như: “Nhện nhí” Tom Holland, ca sĩ Selena Gomez, đô vật John Cena… cùng dàn sao từng sở hữu tượng vàng Oscar danh giá: Rami Malek, Jim Broadbent và Emma Thompson.

Hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng sự xuất hiện của nhiều loài động vật ngộ nghĩnh, đáng yêu trong phim khiến nhiều khán giả nhí thích thú ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đình đám, Dolittle là tác phẩm được thực hiện bởi những tên tuổi kỳ cựu trong làng điện ảnh Hollywood. Phim do Stephen Gaghan - nhân vật từng đoạt giải Oscar và được biết đến nhiều nhất với hai siêu phẩm Syriana (Đế chế vàng đen) và Traffic, ngồi ghế đạo diễn. Dolittle cũng quy tụ những nhà sản xuất cộm cán như: Susan Downey (loạt phim Sherlock Holmes, The Judge), Joe Roth và Jeff Kirschenbaum (Alice in Wonderland, Maleficent).

Tác phẩm đánh dấu màn trở lại của Robert Downey Jr. được lên kế hoạch phát hành vào 17.1.2020.