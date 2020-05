Chiêm ngưỡng biệt thự trị giá hơn 320 tỉ của vợ chồng Joe Jonas

Joe Jonas và mỹ nhân phim Trò chơi vương quyền không ngại chi hơn 14 triệu USD (hơn 325 tỉ đồng) để tậu biệt thự lộng lẫy ở Los Angeles (Mỹ). Tổ ấm triệu đô của cặp sao đình đám Hollywood gây choáng ngợp với diện tích gần 1.400 m2 cùng khuôn viên rộng bao la được phủ cỏ và cây xanh mát mắt. Căn nhà của giọng ca đình đám nhóm Jonas Brothers sở hữu một rạp chiếu phim hiện đại, hầm rượu khổng lồ, bể bơi rộng lớn... Được biết, nam ca sĩ sinh năm 1989 và vợ đang tận hưởng chuỗi ngày cách ly tại đây. Biệt thự của họ cách nhà của vợ chồng em trai Nick Jonas - Priyanka Chopra không xa.

Biệt thự xa hoa của vợ chồng giọng ca nhóm Jaons Brothers gồm hai dãy nhà hiện đại được bao phủ bởi khu vườn xanh mướt ẢNH: CHRISNET



Ngoài khu nhà chính, cơ ngơi triệu đô của cặp vợ chồng trẻ còn một dãy nhà dành làm nơi nghỉ của khách được trang bị nội thất hiện đại, cao cấp và hai phòng ngủ thoải mái. Hai dãy nhà đều sở hữu góc nhìn đẹp mắt xuống khu vực sân vườn với bể bơi xanh mát ẢNH: CHRISNET

Nhờ sân vườn rộng mênh mông và các dãy nhà được trang bị hệ thống của kính lớn, ánh sáng và không khí trong lành luôn tràn ngập không gian sống của vợ chồng Joe Jonas ẢNH: CHRISNET

Phòng khách được trang hoàng với những món đồ nội thất cao cấp, hiện đại. Đặc biệt, khu vực này tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên nhờ cửa sổ khổng lồ hướng ra sân vườn rộng bao la ẢNH: CHRISNET

Phòng khách rộng lớn đủ sức chứa hàng chục người mỗi dịp các thành viên nhà Jonas tụ họp ẢNH: CHRISNET

Đa số ngóc ngách trong nhà được trang trí bằng tông trắng, nâu vừa nhã nhặn, tinh tế vừa toát lên sự sang trọng, giàu có của chủ nhân ẢNH: CHRISNET

Phòng ngủ được bố trí đơn giản với hệ thống cửa kính cỡ lớn giúp chủ nhân hòa mình với không gian xanh thoáng đãng ngoài vườn ẢNH: CHRISNET

Với rạp chiếu phim "khủng", Joe Jonas và Sophie Turner dễ dàng thưởng thức nhiều siêu phẩm điện ảnh ngay tại nhà, nhất là trong mùa dịch bệnh như hiện nay ẢNH: CHRISNET

Căn nhà càng trở nên lý tưởng hơn khi sở hữu một hầm rượu vang rộng lớn với nhiều loại rượu cho chủ nhân thưởng thức ẢNH: CHRISNET

Phòng đọc sách được bố trí gọn gàng, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, hiện đại với tông trắng, nâu quen thuộc ẢNH: CHRISNET

Biệt thự còn được trang bị phòng thể dục với các thiết bị tập luyện cơ bản ẢNH: CHRISNET

Joe Jones - Sophie Turner hẹn hò từ năm 2016 và vừa làm đám cưới trọng đại vào tháng 5.2019 tại Las Vegas (Mỹ) trước khi tổ chức một hôn lễ khác tại Paris (Pháp) vào cuối tháng 6 cùng năm.Theo nhiều nguồn tin từ The Sun, cặp sao dự kiến đón con đầu lòng vào mùa hè này ẢNH: SHUTTERSTOCK

Joe Jonas và Sophie Turner đều là những ngôi sao không còn quá xa lạ với công chúng quốc tế. Nếu nam ca sĩ sinh năm 1989 nổi tiếng khắp làng nhạc với tư cách là thành viên nhóm nhạc đình đám Jonas Brothers cùng hai anh em trai thì vợ anh lại là một diễn viên trẻ đầy triển vọng tại Hollywood. Sophie Turner nổi tiếng với các tác phẩm như: Dị nhân: Khải huyền, Another me, X-men: Phượng hoàng bóng tối… Đặc biệt, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ khi thủ vai nhân vật Sansa Stark trong loạt phim ăn khách Game of Thrones (Trò chơi vương quyền).