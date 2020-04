Chiếu cảnh phim gợi cảm câu khách, nhà đài Hàn phải lên tiếng xin lỗi

Cụ thể, trong tập 13 và 14 phát sóng hôm 18.4 của bộ phim gia đình Once Again, ba nhân vật phụ Kang Cho Yeon (Lee Jung Eun thủ vai), Lee Yuri (Kim Sora) và Kim Ga Yeon (Song Da Eun) đã mở một cửa hàng kimbap. Để hút khách hàng, họ in bảng hiệu được thiết kế như bảng hiệu hộp đêm nhằm thu hút sự hiếu kỳ của người qua đường, dán ảnh “thiếu vải” trong quán. Đặc biệt, ba cô chủ diện trang phục màu mè, khoe dáng đón khách đến cửa hàng. “Chiêu bài” hút khách của ba quý cô lắm chiêu đã nhanh chóng gây được sự chú ý từ người qua đường và các khách hàng nam nườm nượp kéo đến quán kimbap để gặp những chủ nhân xinh đẹp, quyến rũ.

Các phân cảnh tại cửa hàng kể trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả với nhiều ý kiến phê bình, chỉ trích. Nhiều người xem bày tỏ sự khó chịu với những thước phim này và e ngại chúng sẽ hình thành suy nghĩ không tốt cho những khán giả là đối tượng thanh thiếu niên, nhất là tác phẩm được phát sóng vào khung giờ “vàng” trên KBS2. Số khác khó chịu vì cách kinh doanh , câu khách của ba nhân vật phụ trong phim chẳng khác biệt là bao so với cách hoạt động của những tụ điểm giải trí “đèn mờ”. Thậm chí, nhiều khán giả chỉ trích tác phẩm hút khách bằng chi tiết rẻ tiền.

Những phân cảnh về cửa hàng kimbap trong Once Again khiến nhiều khán giả khó chịu vì cách khai thác không phù hợp Ảnh: KBS2

Trước những phản ứng tiêu cực từ người xem, ngày 19.4, phía KBS đã chính thức đưa ra lời xin lỗi. “Chúng tôi rất tiếc khi người xem đã phải thấy một số cảnh gây khó chịu trong bộ phim truyền hình Once Again phát sóng vào ngày 18.4. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cẩn thận hơn trong tương lai. Trước tiên, nhà đài đảm bảo chỉnh sửa các cảnh gây tranh cãi cho phù hợp hơn trong các tập tiếp theo cũng như bất kỳ chương trình phát lại khác”, KBS cho hay.