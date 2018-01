Triển lãm nghệ thuật Go Go 2018 do Trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại Vicas Art Studio (Viện Văn hóa nghệ thuật VN) tổ chức, khai mạc vào ngày 22.1 và kéo dài đến ngày 25.2 tại không gian triển lãm của trung tâm.

Go Go 2018 giới thiệu hơn 80 tác phẩm là những sáng tác mới của 36 nghệ sĩ VN đương đại (Lê Quang Châu, Lê Quốc Hưng, Phạm Ánh, Nguyễn Đỗ Long, Vũ Mười...).

Các tác phẩm đa dạng về phong cách (hiện thực, biểu hiện, trừu tượng, biểu hiện mới), về chất liệu (phấn màu, mực trên giấy dó, acrylic, sơn dầu, sơn mài, chất liệu tổng hợp, tượng gỗ), về đề tài (tĩnh vật, phong cảnh, những vấn đề xã hội, những cảm xúc, suy tư của nghệ sĩ).

Những tác phẩm trong triển lãm Go Go sẽ được bày bán với mức giá phải chăng để nhiều tầng lớp công chúng có thể tiếp cận (5 - 15 triệu đồng).

