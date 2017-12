Không lựa chọn những ca khúc Giáng sinh quen thuộc, mùa Noel này, Vũ Thảo My quyết định tung bản tình ca trẻ trung do chính nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác. Mặc dù được nghe bản demo cách đây 3 năm nhưng đến cuối năm 2017, Vũ Thảo My mới quyết định cho ra mắt khi giọng hát đã chín muồi.

Nói về chuyện tình lãng mạn đáng yêu của một cặp đôi trẻ, Vũ Thảo My tự nhận mình là một người không có năng khiếu diễn xuất nên cô quyết định thực hiện MV ghi lại những khoảnh khắc đời thường của mình với bạn diễn là hot boy Khánh Ngô.

Hỏi về cái mới trong thời gian qua, giọng ca gốc Nam Định cười tươi khoe rằng đó chính là... hình xăm trên tay. Vũ Thảo My tiết lộ cảnh quay xăm trên tay trong MV là những hình ảnh xăm thật, và sau sản phẩm này, cô chính thức có "tatoo" đầu tiên.

Quán quân The Voice mùa hai chia sẻ đã ở tuổi 20 nên cô muốn tự quyết định cho mọi hành động của mình, đồng thời cho biết giờ mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn về xăm trổ, nên cho những hình ảnh đó vào MV không còn bị trái với thuần phong mỹ tục nữa.

Rời khỏi cuộc thi Sao đại chiến trong nuối tiếc của khán giả, Vũ Thảo My tiết lộ khi tham gia một cuộc chơi truyền hình là cô đã xác định có sự thắng thua nên không buồn vì mình rời khỏi cuộc thi sớm.

"My chỉ có chút tiếc nuối khi chưa thể hiện hết những phần biểu diễn đã chuẩn bị trong cuộc thi. Sau Người em mơ, My sẽ cho ra mắt một ca khúc khá nhẹ nhàng do chính mình sáng tác cùng với sự giúp đỡ về phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Dương Khắc Linh", cô bật mí.

Thùy Linh

Ảnh: NVCC