Chồng Hoa hậu Hoàn vũ Singapore không cản vợ đóng cảnh 18+

Bông hồng thép là bộ phim kể về cuộc đời đầy sóng gió của Trương Thiên Lương (Thích Ngọc Vũ đảm nhận) từ một thanh niên lương thiện vì cứu người mà bị kết án, sau khi ra tù bất ngờ trở thành luật sư giỏi, chuyên giúp đỡ bảo vệ quyền lợi cho người có hoàn cảnh khó khăn

Đây không phải lần đầu Thích Ngọc Vũ khoác lên mình chiếc áo luật sư, trước đó anh đã từng đoạt danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất tại Star Awards lần thứ 17 khi đảm nhận vai diễn Lin Leshan trong The Family Court (2002). Khi được hỏi về độ khó của vai diễn trong buổi họp báo ra mắt Bông hồng thép (Daybreak) tại Singapore, nam diễn viên 42 tuổi chia sẻ: "Dù từng đóng vai luật sư nhưng tôi vẫn phải làm việc chăm chỉ, nghiên cứu kỹ kịch bản để có được cảm giác mà mình muốn miêu tả. Luật sư không phải vai diễn dễ dàng vì có quá nhiều lời thoại, mặt khác nhân vật này có rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ đan xen".

Vợ chồng Bạch Vi Tú - Thích Ngọc Vũ ngoài đời Ảnh: Weibo NV

Vào vai rất ngọt, thể hiện tròn trịa hình ảnh người luật sư chính trực, quyết đoán nhưng Thích Ngọc Vũ cho rằng anh không hề có tố chất để làm nghề này ngoài đời thực. Nam diễn viên tâm sự: "Ở Trung Quốc bác sĩ và luật sư là công việc mà mọi người đều yêu thích vì rất có vị thế và thu nhập. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng luật sư hay bác sĩ không chỉ là một công việc đơn thuần, họ đều mang trách nhiệm cao cả vì nắm trong tay sinh mệnh của người khác. Cha mẹ tôi chưa bao giờ mong muốn tôi là luật sư bởi vì điểm số ở trường của tôi ngày trước không tốt lắm". Tuy nhiên anh vẫn ủng hộ hết mình nếu các con muốn theo ngành luật.

Đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhờ vai luật sư nhưng Thích Ngọc Vũ thừa nhận không có tố chất làm nghề ngoài đời thực Ảnh: T.K.L

Cũng trong buổi họp báo, khi được hỏi về "cảnh nóng" của vợ - Bạch Vi Tú (cựu Hoa hậu Hoàn vũ Singapore) trong bộ phim mới Last Madame, nam diễn viên vô tư đáp: "Chúng tôi không bàn luận quá chi tiết về quá trình quay nhưng cô ấy cũng nói rằng có cảnh 18+ trong phim. Là một diễn viên từng quay cảnh tương tự - hoàn toàn khỏa thân trong The Home Song Stories (2002) nên tôi hiểu sự theo đuổi, hi sinh vì nghệ thuật của người nghệ sĩ. Bạn không thể khỏa thân mà không có lý do và tôi tin rằng Vi Tú có thể tự phán đoán và quyết định đây có phải điều bản thân sẵn sàng làm không. Đối với một nữ diễn viên, một người mẹ và một người phụ nữ dám thực hiện điều này, tôi thực sự tôn trọng cô ấy". Đặc biệt, điều Thích Ngọc Vũ quan tâm không phải cảnh nóng mà là cảm nhận của vợ - Bạch Vi Tú về bộ phim: "Việc quay phim thật khó khăn và đó là một thử thách lớn đối với cô ấy. Vì vậy, những gì cô ấy nghĩ về nó quan trọng hơn với tôi".

Bạch Vi Tú là diễn viên nổi tiếng của đài Mediacorp, Singapore. Tài năng của Bạch Vi Tú được phát hiện sau khi cô tham gia và đoạt giải trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Singapore 2002. Rẽ hướng mảng phim ảnh, bà mẹ hai con nhanh chóng trở thành diễn viên nổi tiếng, cô được mệnh danh là một trong bảy "công chúa" của MediaCorp - tập đoàn truyền thông lớn nhất Singapore.

Ngoài Thích Ngọc Vũ, Bông hồng thép còn có sự tham gia của Nhã Huệ, Trương Diệu Đông, Thẩm Lâm Thần cùng nhiều diễn viên khác. Phim sẽ lên sóng HTV7 từ ngày 30.11.