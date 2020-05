Chồng nữ chính ‘Thế giới hôn nhân’ bị tố tham ô

Sau đó, trang tin Seoul bất ngờ cho biết giám đốc điều hành hiện tại của Fortis là Yoon Mo cũng đã kiện và cáo buộc 3 cựu giám đốc công ty bao gồm cả Lee Chan Jin tham ô hơn 4,29 tỉ won (cỡ 82,5 tỉ đồng).

Nguyên nhân Lee Chan Jin bị điều tra là vì ông làm việc cho Fortis từ năm 2014 đến 2017, quãng thời gian mà A đã ra tay biển thủ. Ông xã của Kim Hee Ae và A còn thường xuyên liên lạc công việc. Đặc biệt, cả hai cũng nêu lý do giống nhau khi rời khỏi công ty. Theo đó, ông Lee và A đều cho hay vì những bận tâm trong cuộc sống hằng ngày nên đành từ chức. Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng cho rằng lịch trình làm việc Lee Chan Jin tương tự với A có thể chỉ là một sự trùng hợp.

Về phía Fortis, họ tuyên bố sẽ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ những vấn đề xoay quanh vụ việc. Công ty cũng chấp nhận cung cấp tài liệu chi tiết liên quan đến lùm xùm tham ô và những bằng chứng có thể giúp cảnh sát xác định được liệu có đồng phạm trong chuyện này hay không.

Trước những nghi vấn hướng về mình, Lee Chan Jin bình thản trả lời đã nghe nói về vụ kiện tụng và không bình luận gì thêm, còn bà xã Kim Hee Ae không lên tiếng. Cô đang bận rộn trên trường quay Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ), tác phẩm màn ảnh nhỏ đang hot nhất Hàn Quốc hiện giờ. Bộ phim đang trên đường viết lại kỷ lục rating trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc.