Chồng Thu Thủy liên tục bị dân mạng chửi bới vì nghi ngược đãi con riêng

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ clip được cắt từ đoạn livestream của ca sĩ Thu Thủy. Trong video, khi giọng ca Tan trong mưa bay yêu cầu Henry giao lưu cùng người hâm mộ, cậu bé tỏ thái độ và nói lớn giọng. Trước tình huống này, Kin Nguyễn, chồng trẻ của Thu Thủy kéo tay con trai riêng của nữ ca sĩ xuống dưới bàn khiến bé nhăn mặt và vội rụt tay lại.

Mặc dù không biết chính xác Kin Nguyễn đã làm gì nhưng khi nhìn thấy Henry liên tục xoa tay và kêu đau, dư luận đều cho rằng anh cố tình cấu tay bé vì không nghe lời. Hành động này khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Ngay lập tức, Kin Nguyễn đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận hành động đó là sai nhưng anh phủ nhận việc nhéo tay con trai riêng của Thu Thủy

Anh giải thích: “Kin biết mọi người đều lo lắng cho Henry, rất cảm ơn vì mọi người đều thương Henry. Nếu thật sự Kin không thương yêu hay đối xử ngược đãi với Henry như mọi người suy nghĩ thì chắc chắn Kin sẽ không bao giờ nhận được những cái ôm hay hôn má hay tối thiểu nhất là có thể cầm tay Henry mà không gây cho Henry khó chịu chứ chưa nói tới là nụ cười của Henry mà mọi người thấy”. Tuy nhiên, dư luận cho rằng đây chỉ là những lời biện bạch không đáng tin của Kin Nguyễn.

Hàng loạt khán giả kêu gọi “tẩy chay” nhãn hàng mỹ phẩm của hai vợ chồng Ảnh: FNBV

Hiện cộng đồng mạng tiếp tục lên án, chỉ trích gay gắt Kin Nguyễn. Trên trang kinh doanh của hai vợ chồng, một số khán giả dùng những lời lẽ nặng nề, chửi bới chồng của ca sĩ Thu Thủy đồng thời họ còn kêu gọi tẩy chay nhãn hàng của cả hai vợ chồng.

Trên trang cá nhân của Kin Nguyễn cũng nhận được những lời bình luận khiếm nhã từ công chúng. Họ cho rằng anh đang giả vờ yêu thương bé Herry và đó chỉ là cố gắng diễn trước truyền thông. Một khán giả gay gắt: “Đúng là mặt mũi sửa được còn nhân cách thì sửa không được” hay “Làm nghề không liên quan đến showbiz mà anh diễn quá vậy. Xưng là ba nó mà ra tay thủ đoạn vậy”. Thậm chí, có một số anti-fan dùng những hình ảnh trước đây của Kin Nguyễn để mỉa mai, miệt thị hành động của chồng giọng ca Think of you.

Về phía ca sĩ Thu Thủy, cô cũng lên tiếng thanh minh cho hành động của chồng: “Ba Kin có kéo tay con xuống để nhắc Henry ngồi im lại nhưng do trúng cái đế của thành bàn bị đỏ một xíu. Henry ở nhà thương ba Kin lắm, hay nhõng nhẽo nên mới như vậy. Thủy biết mọi người thương Henry. Thủy là mẹ độc thân đứt ruột đẻ con mình ra nuôi con của mình suốt bốn năm qua, Thủy đủ lớn để nhận biết cái nào đúng và sai, cái nào tốt cho con mình và bản thân mình. Lần này ba Kin sai thật rồi. Ba và mẹ xin lỗi con trai Henry thật nhiều đã để cho con phải bị xảy ra tình huống trớ trêu này".

Những lời giải thích của Thu Thủy không những không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, đa số đều cho rằng Thu Thủy đã mù quáng bênh vực chồng. Ngoài ra, khán giả còn đưa ra dẫn chứng rằng Kin Nguyễn đích thực đã nhéo tay Herry và khi bé kêu đau thì Thu Thủy lập tức xoa tay con trai đồng thời còn có hành động che miệng bé Herry. Hiện tại, tất cả những lời giải thích của cả hai đều nhận lại sự chỉ trích của công chúng.

Thu Thủy và Kin Nguyễn kết hôn vào tháng 7 vừa qua, nữ ca sĩ này từng chia sẻ mặc dù Kin Nguyễn nhỏ hơn cô 10 tuổi nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành và hết lòng yêu thương con trai. Đó cũng chính là lý do cô đồng ý kết hôn với Kin Nguyễn.

Giọng ca Tan trong cơn mưa cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc gia đình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, sự việc lần này đã khiến nhiều khán giả nghi ngờ về tình cảm Kin Nguyễn dành cho bé Herry. Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ thô tục cho Kin Nguyễn và Thu Thủy mặc dù cả hai đã lên tiếng giải thích và xin lỗi.