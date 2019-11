Chủ nhân bản hit đình đám ‘Proud Of You’ sắp đến Việt Nam

Mới đây, giọng ca sinh năm 1983 đã chính thức xác nhận đến Việt Nam tham dự lễ trao giải nói trên. Cụ thể, nữ ca sĩ 36 tuổi sẽ có mặt tại TP.HCM vào hôm 4.12 tới và tham gia biểu diễn cùng dàn sao Việt, Nhật, Trung tại sự kiện chính tổ chức vào hôm sau. Trong lần đến mảnh đất hình chữ S, Fiona Fung sẽ "chiêu đãi" người hâm mộ những ca khúc đình đám đã làm nên tên tuổi của mình.

Thông tin chủ nhân hit Proud Of You đến Việt Nam khiến nhiều khán giả trong nước không khỏi hào hứng, phấn khích khi có cơ hội được gần hơn với thần tượng đồng thời có dịp thưởng thức những ca khúc quen thuộc gắn liền với ký ức một thời.

Nữ ca sĩ Hồng Kông gắn liền với ký ức của nhiều khán giả nhờ ca khúc Proud Of You hay A Little Love ẢNH: INSTAGRAM NV

Fiona Fung sinh năm 1983, nữ ca sĩ đình đám Hồng Kông là cái tên không còn xa lạ với những người yêu nhạc thập niên 2000. Cô được biết đến với những ca khúc như: I love sunshine, More than light, Fun for sharing, Free… và nổi tiếng hơn cả là Proud Of You (2003) và A Little Love (2008). Từ thời Internet mới phát triển, các bài hát của Fiona Fung đã “làm mưa làm gió” khắp các trang mạng, blog, forum, truyền hình. Có thể nói, Fiona Fung chính là ký ức tươi đẹp của rất nhiều khán giả Việt từ hơn 1 thập niên trước. Hiện tại, những bài hát của cô vẫn còn được đông đảo khán giả nghe lại, thậm chí thuộc nằm lòng.

Bên cạnh sự xuất hiện của Fiona Fung cùng các nghệ sĩ Nhật, Trung, WebTVAsia Awards còn quy tụ dàn sao Việt đang được yêu thích như: Trấn Thành, Thu Trang, Chi Pu, Min, Hoàng Thùy Linh, Jack & K-ICM...