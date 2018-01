Thông tin giọng ca đình đám nước Anh Leona Lewis đang có mặt tại thành phố Đà Nẵng đang khiến bộ phận người hâm mộ của cô tại Việt Nam "đứng ngồi không yên".



Được biết, mới đây bạn trai cô là Dennis Jauch đã đăng tải đoạn clip “check-in” khoảnh khắc cặp đôi đứng đợi lấy hành lý tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Theo nguồn tin từ fanpage Leona Lewis tại Việt Nam, cặp đôi chọn khu resort trên bán đảo Sơn Trà làm nơi nghỉ dưỡng trong 2 tuần ở đây. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng hào hứng cập nhật những hình ảnh mới nhất của mình trong chuyến du lịch.

Trước thông tin bất ngờ này, nhiều fan hâm mộ Việt của cô bày tỏ hi vọng có thể nhìn thấy thần tượng “bằng xương bằng thịt” đi dạo trên đường phố trong những ngày đầu năm mới.

Leona Lewis là ca sĩ, nhạc sĩ người Anh, nổi tiếng khi trở thành quán quân của chương trình X-Factor mùa ba. Người đẹp 33 tuổi sở hữu chất giọng nội lực, khỏe khoắn, có thể so sánh với những nữ ca sĩ hàng diva thế giới hiện nay như Mariah Carey, Beyonce.

Trong sự nghiệp, Leona Lewis sỡ hữu nhiều bản hit đình đám như Bleeding Love (ca khúc bán chạy nhất năm 2008), Better in time, Run, I see you (nhạc phim Avatar) và nhiều giải Brit Awards - giải thưởng âm nhạc uy tín nước Anh cùng 3 đề cử Grammy.

Leona Lewis hẹn hò với Dennis Jauch, giám đốc sáng tạo của The X-Factor từ năm 2010. Dù đã hẹn hò 7 năm nhưng cặp đôi vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn vì nữ ca sĩ đang tập trung phát triển sự nghiệp sang lĩnh vực nhạc kịch.

Thiên Minh