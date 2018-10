Chưa bao giờ khán giả Sài Gòn ‘sống đầy’ đến thế

Một “nam thần” khác của Vbiz - Soobin Hoàng Sơn thổi một làn gió mới thật trẻ trung và phong cách vào FWD Music Fest với “Turn it up + Daydreams”, “Xin đừng lặng im” và “I know you know”. Nhóm Da LAB cũng mang đến cho giới trẻ những ca khúc quen thuộc như “Cùng nhịp đập”, “Từ ngày em đến”, và “Một nhà”.