'Chúa tể những chiếc nhẫn' sắp có phiên bản hoạt hình

Bộ phim The Lord of The Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) dựa theo cuốn sách nổi tiếng của J.R.R.Tolkien sẽ quay lại màn ảnh rộng bằng phiên bản hoạt hình The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Chúa tể những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim), theo Reuters.