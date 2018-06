Chúng Huyền Thanh muốn xây dựng gia đình hạnh phúc như Lý Hải - Minh Hà

Hiện tại Chúng Huyền Thanh và con trai đầu lòng đã xuất viện và về nhà. Cô cũng đã đi lại và làm việc nhẹ nhàng sau một tuần sinh mổ.

"Do Thanh sinh mổ nên hồi phục sau sinh cũng lâu hơn sinh thường. Với sự lo lắng và chăm sóc của cả chồng và gia đình hai bên nội ngoại nên Thanh cũng thấy sức khỏe cải thiện nhanh. Thực sự là hai vợ chồng đang rất đau đầu để quyết định chọn ra một cái tên hay nhất, may mắn nhất cho con. Hiện tại ba Jay Quân đang gọi bé là JJ, Jay Junior", Á quân The Face 2016 hạnh phúc cho biết.

Con trai Chúng Huyền Thanh vừa chào đời được ít ngày bằng phương pháp sinh mổ Cô hé lộ mình đang tích cực lấy lại vóc dáng mà vẫn nuôi con bằng sữa mẹ. Dù sẽ trở lại công việc sau khi ở cữ xong nhưng sự nghiệp cũng như định hướng của bà mẹ trẻ cũng thay đổi rất nhiều. Cô thấy mình trưởng thành hơn và hướng tới cái đẹp của người phụ nữ trẻ hiện đại yêu gia đình. "Ông xã Thanh cũng là người hoạt động nghệ thuật nên hai vợ chồng đều có những sự chia sẻ nhất định để cho nhau có thể tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, hoạt động cộng đồng xã hội. Nhưng nếu một thời điểm nào đó mà Thanh bắt buộc phải lựa chọn, Thanh sẵn sàng đứng đằng sau anh ấy để làm một điểm tựa gia đình an toàn cho chồng hoạt động nghệ thuật. Mỗi người mẫu đều có thế mạnh và sức hút riêng. Con và gia đình nhỏ của Thanh là nguồn động lực lớn để Thanh cố gắng nhiều hơn nữa", chân dài Hải Phòng nói thêm. Khi được hỏi có khá nhiều gia đình trong showbiz thành công và được yêu mến hơn sau khi công khai gia đình hạnh phúc của mình như Lý Hải - Minh Hà thì liệu Chúng Huyền Thanh và Jay Quân có muốn phát triển hình ảnh của mình theo hướng này không. Cô không ngần ngại thừa nhận đó cũng là điều mà mình đang muốn hướng đến và đồng thời cũng là để truyền cảm hứng cho các gia đình trẻ về tình yêu thương dành cho gia đình. Cô cho biết: "Vợ chồng Thanh đều còn trẻ, Thanh mới sinh em bé lần đầu. Cả hai đều cần học hỏi nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cái và gia đình từ những anh chị đi trước. Thanh nghĩ trong ấm thì ngoài mới êm. Trong gia đình phải làm tốt thì bên ngoài mọi người mới có những cái nhìn thiện cảm với vợ chồng Thanh - Quân". Hiện tại cũng có nhiều nhãn hàng gia dụng, mẹ và bé mời gia đình Chúng Huyền Thanh hợp tác quảng bá sản phẩm, đại diện thương hiệu.