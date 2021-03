Chương trình của nhạc công: Vì sao vẫn ít?

Trần Xuân Hòa chơi bản nhạc do anh tự soạn dựa theo làn điệu dân ca Thái Inh lả ơi. Trước đó, Trần Xuân Hòa đã thực hiện những chương trình lớn, ở đó, anh độc tấu. Trần Xuân Hòa đã trở thành nghệ sĩ bộ gõ hiếm hoi của Việt Nam “dám” thực hiện show diễn riêng.

Số lượng những chương trình của nhạc công trên sân khấu lớn như Trần Xuân Hòa đã làm còn quá ít ỏi. Một số nghệ sĩ đã nghĩ đến “sân chơi” cho những nhạc công hay ban nhạc. Năm ngoái, nhạc sĩ Dương Cầm khởi tạo Bandland, nơi những ban nhạc chia sẻ, học hỏi và gắn kết với nhau, cũng là nơi tạo nhiều đất diễn hơn cho những nhạc công. Bandland đã khép lại và được chờ đợi một mùa mới tiếp theo. Cùng với đó, không ít người chờ đợi ngày The Bandfest, “sân chơi” được vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh xây dựng nhằm tạo động lực làm nghề cho các nhạc công, nghệ sĩ trẻ, sớm quay trở lại. Một trong những lý do mà Anh Quân ấp ủ để The Bandfest ra đời là bởi “không ít ban nhạc chỉ được xem như yếu tố phụ của ca sĩ” và nhạc sĩ muốn tìm lại công bằng cho những nhạc công.