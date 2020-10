Chương trình nghệ thuật gây quỹ xây nhà chống lũ

Sự kiện do Sống Foundation tổ chức để gây quỹ cho chương trình Nhà chống lũ, nhằm xây dựng nhà an toàn cho bà con miền Trung, cũng như lan tỏa tinh thần lạc quan, tương ái trong cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết tên gọi chương trình nghệ thuật được truyền cảm hứng từ ông Nguyễn Trường Sinh (ảnh), một người được hỗ trợ xây nhà chống lũ năm 2014 tại Hà Tĩnh. Trong đợt lũ tháng 10 vừa qua, gia đình ông Sinh đã an toàn vượt qua thiên tai. Ông Sinh nói: “Giờ có nhà mới rồi, lũ đến thì ông đứng trên gác vẫy tay chào lũ ra thôi”. Tên gọi của chương trình cũng là mong muốn của Sống Foundation, rằng nếu có lũ đến, tài sản và con người được an toàn, đồng bào sẵn sàng đứng trên cao vẫy tay chào tạm biệt lũ.

Bên cạnh nội dung biểu diễn của các nghệ sĩ, chương trình sẽ có phần đấu giá trực tiếp trên sân khấu và triển lãm 9 mô hình nhà an toàn nhà chống lũ . Trong phần đấu giá này, sẽ có đấu giá bức tranh sơn dầu Lay ơn, huệ tây và hoa đậu biếc trước gió. Tác phẩm do họa sĩ Lê Kinh Tài tặng chương trình. Toàn bộ doanh thu của sự kiện này được gửi về quỹ xây dựng nhà an toàn cho bà con vùng lũ giai đoạn 2020 - 2025 của dự án Nhà chống lũ.