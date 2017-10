Trao đổi thêm với BTC Kỳ tài lộ diện về tính an toàn cho các tiết mục trong chương trình, đại diện BTC cho biết mỗi tiết mục dự thi trước khi bước lên sân khấu ghi hình đều phải qua hội đồng tổng duyệt gồm các giám khảo là những bậc thầy trong nghề để đánh giá tính nguy hiểm, trình độ kỹ thuật của thí sinh... để đảm bảo an toàn cho tiết mục phải trên 100%. "Nhiều thí sinh đề xuất những tiết mục ghê rợn và kịch tính hơn với tính sát thương cao nhưng chúng tôi cũng phải bỏ để đảm bảo an toàn cho thí sinh và tránh gây sự sợ hãi cho khán giả. Qua chương trình, chúng tôi cũng mong mọi người hiểu và dành sự cảm thông hơn với những nghệ sĩ xiếc đường phố, những hi sinh mà họ phải trải qua không chỉ là để "mua vui cho khán giả" như một số định kiến trước đó", đại diện BTC chia sẻ.