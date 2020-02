'Chuyên gia bắn tỉa trên mạng' tăm tia gì ở Oscar 2020?

Có lẽ tỉ suất người xem (rating), ngoại hình, cách ăn mặc thường được mọi người chú ý nhiều hơn cả trong lịch sử Oscar cũng như tại các lễ trao giải khác trên thế giới

Làn sóng 'Brad Pitt cần cắt tóc'

Trước khi nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình nhờ vai chàng diễn viên đóng thế Cliff Booth trong phim Once Upon a Time in Hollywood, tài tử “cực phẩm của Hollywood” Brad Pitt sải bước trên thảm đỏ với mái tóc dài hơn bình thường. Dù chỉ thoáng nhìn trên màn ảnh, không ít người ngỏ ý “chỉ muốn lấy kéo xởn một phát một chục cm” vì trông quá già so với bộ cánh anh đang mặc. Theo trang Page Six, làn sóng “Brad Pitt cần cắt tóc” len lỏi khắp mạng Twitter. Cũng tại mùa giải Oscar năm nay, nam diễn viên thề thốt đã tự mình soạn các bài phát biểu nhận giải.

Tóc của Brad Pitt bị dân mạng chê thiếu gọn gàng Ảnh: Getty Images

Nam diễn viên trẻ Timothee Chalamet và nữ diễn viên Maya Rudolph Ảnh: Harpers Bazaar

Giữa lộng lẫy váy áo lịch thiệp, nam diễn viên trẻ Timothee Chalamet đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi khoác lên mình bộ đồ phong cách thời trang thể thao . Các “chuyên gia bắn tỉa trên mạng” bình phẩm trông Chalamet chẳng khác nào giáo viên thể dục, huấn luyện viên bóng đá hay tệ hơn là nhân viên trạm xăng “lạc vào xứ thần tiên”. Cũng nhận điểm trừ người hâm mộ về trang phục, nữ diễn viên Maya Rudolph (người công bố giải thưởng tiếp theo dành cho Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất) khiến nhiều người hài hước ví von giống quả cầu sàn nhảy màu cam lấp la lấp lánh.

'Người giữ lời hứa nhất Oscar 2020' cho Joaquin Phoenix

Theo cộng đồng mạng, lẽ ra nên trao thêm tượng vàng người giữ lời hứa nhất Oscar 2020 cho tài tử Joaquin Phoenix. Trước đây, Đài CNN dẫn lời nhà thiết kế Stella McCartney cho biết Joaquin Phoenix sẽ mặc đúng một bộ vest đen do cô thiết kế để dự các lễ trao giải phim năm nay với mục đích truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường . Đơn cử, bộ trang phục được nam diễn viên diện tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng, nhận giải nam chính phim chính kịch hay nhất hôm 6.1, dự lễ trao giải BAFTA và diện bộ vest đó trong lễ trao giải Oscar ngày 10.2 (theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby.

Joaquin Phoenix diện cùng một bộ vest tại lễ trao giải Oscar (trái), BAFTA (giữa) và Quả cầu vàng năm 2020 Ảnh: Rex/Reuters Tổ chức sớm để 'cứu' rating Một trong những động thái gây bất ngờ khác của Oscar năm nay là việc ban tổ chức dời lễ trao giải lên sớm hơn thường lệ. Thông thường, Oscar diễn ra vào gần cuối tháng 2, tuy nhiên năm nay, sự kiện lại được tổ chức sớm hơn gần 3 tuần. Kênh truyền hình ABC - phát sóng trực tiếp Oscar 2020 theo thỏa thuận lâu năm với Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) - được cho là đã gây áp lực đáng kể khiến AMPAS phải tạo ra những thay đổi đáng kể sau vài năm tỉ suất người xem của lễ trao giải Oscar sụt giảm nghiêm trọng. Theo lý giải có phần khó thuyết phục khi cho rằng việc giảm sút khán giả do Oscar là giải cuối cùng trong mùa giải (Quả cầu vàng, giải thưởng của Viện hàn lâm Ðiện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA) đều tổ chức trước). Đến nay vẫn chưa rõ việc đó hiệu quả ra sao nhưng chỉ thấy ngành công nghiệp điện ảnh phải “nhảy cóc” chuẩn bị. Nhiều tài khoản mạng Twitter “có nghề” về phim ảnh nhận xét “năm nay lại là một mùa giải có tỉ suất người xem tệ hại”. Vì cho đến nay vẫn chưa có con số tỉ suất người xem chính xác, song dường như tình hình có vẻ không mấy khả quan hơn năm 2019. Năm 2018, đến thời điểm này được cho là thấp nhất mọi thời đại với 26,54 triệu người xem.

Trong khi Oscar vẫn đang chật vật vì tỉ suất người xem, dường như ý định tìm cách đưa sự kiện lên sóng truyền hình nhằm gây tiếng vang của Mâm xôi vàng khó thành hiện thực. Ngược chiều giải Oscar, Mâm xôi vàng được trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Mỹ.