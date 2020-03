Chuyện mèo chuyện chuột chuyện trẻ con - Truyện ngắn của Hoàng My

Trà hình dung ra cảnh kinh khủng ấy. Lúc này hai đứa con Trà đều đã tan học sáng, về nhà. Chắc hẳn chúng đều phải chứng kiến cái điều đáng sợ không nên thấy đó… Trà tức giận gọi vào số của chồng, dù biết chẳng thể giải quyết được gì. Chỉ là Trà muốn hỏi, vì đâu ra nông nỗi. Anh làm gì mất tập trung tới mức khiến một sinh linh phải chết trong nhà thế hả? Đáp lại câu hỏi khó của Trà là cơn ho khan của chồng. Trà thở hắt một hơi chán nản, cúp máy.

Những đợt ho lẻ tẻ bắt đầu từ cuối mùa hè năm trước, khi mấy cơn mưa thất thường vẫn còn trút xuống thành phố. Trà bực bội nhắc trỏng “mua thuốc cảm mà uống vô chứ, có đâu bệnh hoạn hoài”. Chồng nín thinh, như phản xạ bấy lâu trước những cằn nhằn khó chịu của vợ. Bản thân mình còn không biết tự lo, thì sao có thể chăm sóc, lo toan cho ai khác. Trà thầm kết luận, trong nỗi thất vọng ngày càng lớn hơn về người đàn ông lâu nay vẫn sống chung nhà.

Cú dập của cánh cửa, bằng sức nam giới, tuy chỉ còn nặng bốn mươi chín ký... Trà như thấy con mèo nảy lên, giãy giụa, trong cảnh xúm xít rối rít hoảng loạn của ba cha con. Giữa trưa, Trà bươn bả chạy từ trung tâm thành phố về nhà. Đường đông, Trà thêm sốt ruột. Hai lần giọng thằng Bin nghẹn lại trong điện thoại. Nó vốn không phải là đứa ẻo lả mau nước mắt. Con trai Trà giống tánh mẹ, cái gì còn gồng được là cố vượt lên, chẳng buông xuôi bỏ cuộc. Nên Trà sao đành lòng ngồi lại trong cái văn phòng mát rượi, coi như chẳng có chuyện gì. Trà cũng tiếc nửa ngày phép nên phân vân tự hỏi, liệu có đáng không. Bệnh thì cũng bệnh rồi, mèo chết thì cũng chết rồi. Nhưng khoảnh khắc này, hai đứa con Trà hẳn là cần có mẹ bên cạnh. Cả người đàn ông kia cũng vậy, biết đâu cũng yếu đuối và mong mỏi có người đàn bà cáu kỉnh đi lại thoăn thoắt trong nhà.

Bé Chíp vẫn còn mặc bộ đồng phục ban sáng. Vừa nhìn thấy mẹ, nó liền òa lên nức nở. Giờ nhà mình còn có mỗi con Vàng Chanh. Tom bỏ rơi Jerry rồi, mẹ ơi! Hóa ra nước mắt của một đứa con gái ương ngạnh cũng có lúc rơi xuống thật dễ dàng. Trà nhói lòng hình dung sự đau đớn của con mèo. Nỗi ân hận nuối tiếc của chồng Trà. Cảm giác bất ngờ tới khó tin của hai đứa con mình. Bàng hoàng. Thảng thốt. Bất lực. Tỏ ra như không có chuyện gì, Trà vừa dỗ dành vừa nạt bé Chíp, kéo nó đứng dậy. Trà dọn cơm, lấy thêm tô đĩa, và một bộ chén bát riêng cho chồng. Hối tới lần thứ tư thì chồng xuống, cũng là lúc mấy mẹ con Trà cùng buông đũa. Cả nhà đều ăn ít, nên chỉ cần chồng lừng khừng chậm chạp như thói thường, là sẽ trở thành người ăn sau cùng, một mình. Riết rồi cũng quen.

Con Bông ở trong nhà được tất cả là mười bốn ngày. Cùng với con chuột hamster lông óng tên Vàng Chanh, chúng tạo nên một cặp thú cưng mèo chuột khá buồn cười. Trà vẫn nhớ buổi chiều muộn, thằng Bin gọi mẹ đầy háo hức. Con lượm được một con mèo nhỏ xíu ở thùng rác trong hẻm. Chân nó đi hơi khoèo một chút, nhưng mình vẫn nuôi được, đúng không mẹ? Bọn nhóc đặt mẹ ở sự đã rồi.

Trà khó mà quên được mấy đêm lạ nhà phức tạp của con Bông. Âm thanh meo meo vang tận trên lầu, vào căn phòng ngủ bé tí của mấy mẹ con Trà. Bé Chíp lo lắng hỏi, chẳng biết con Vàng Chanh có biết sợ tiếng mèo không ha? Thằng Bin nhanh nhảu nói: Từ bé tới giờ nó cũng chưa thấy mèo lần nào, làm sao biết đó là kẻ thù được! Trà buồn cười với lý lẽ của hai đứa con.

Dạo này chồng Trà ngủ dưới trệt, tiếng là để tiện coi ngó nhà cửa, nhưng kỳ thực anh tránh nguy cơ nhiễm bệnh cho mấy mẹ con. Nghe bảo ở bệnh viện đã dặn cả nhà cùng đi xét nghiệm, coi có con vi trùng gì trong phổi hay chưa. Nhưng Trà vừa bận rộn vừa không dám đối mặt. Kệ đi, sức đề kháng của ba mẹ con chắc là đủ đương đầu. Nhất là từ dạo chồng mang cái kết luận ho lao, kèm theo bức chụp hình phim phổi lốm đốm rỗ chỗ về, Trà đã dán tên anh lên ly, chén, khăn mặt, ga giường… riêng biệt rồi.

Khi chồng khẽ khàng bưng con Bông từ cái gối salon màu đỏ chuyển qua cái túi nhựa ấy, bàn tay anh hết sức nâng niu, gượng nhẹ. Lớp lông của con mèo dường như có chút chuyển động, trong nhất thời một ý nghĩ xẹt qua đầu Trà: ồ hình như nó còn sống. Biết đâu có thể cứu được. Nhưng Trà không nói ra miệng. Lâu rồi, Trà bỏ thói quen nghĩ gì nói đấy. Không vội vàng nhận xét, phát biểu bất kỳ điều gì là quy tắc hành xử đã thành phản xạ của Trà. Thoáng qua, xong thì Trà cũng hiểu, đó chỉ là làn sóng của lông mèo trước sự dịch chuyển. Cảm giác còn mềm mại vì mới đây thôi, nó vẫn là con Bông đáng yêu sinh động của cả nhà.

Trà đề máy xe. Cái bịch xốp nằm ở chỗ để chân. Chồng Trà tiễn con mèo ra tận cửa cũng bằng một trận ho sù sụ. Đợt uống thuốc đầu tiên đã qua, và những ngày êm ả bớt ho hẳn của anh cũng lùi lại xa lắm. Giờ anh tiếp tục những cơn gồng người vì ho. Trà quát anh sao chưa chịu đi khám lại. Cứ chủ quan, định lây lan cho con mới chịu được à? Trà biết, mấy câu nói ấy có trọng lượng còn hơn cả những cơn ho mà anh đang gánh chịu.

Đó là hậu quả của nhiều năm làm việc không hợp lý, chẳng ăn ngủ cho ra hồn, bất kể giờ giấc. Trà nghiến răng nghĩ. Chẳng làm ông này bà nọ, công to việc lớn gì, chỉ là chuyên viên kỹ thuật của một công ty cổ phần thôi, nhưng sao chồng Trà vẫn cứ muốn bán mạng nhỉ? Lương bổng so với làm công là cao, nhưng so với mức sống xã hội bây giờ thì chỉ làng nhàng đủ chi dùng, đâu phải thu nhập khủng để phải đánh đổi tới mức ấy chứ. Chung quy, cũng do anh chậm chạp lại cầu toàn. Viết một cái tin nhắn, gõ một cái email thôi cũng hết bộn thời gian. Xử lý công việc thiếu khoa học, cộng thêm bản tính lề mề ít biết sắp xếp. Ngay cả cuộc đời của anh, cũng chỉ xuôi theo trình tự tới đâu hay tới đó, chẳng hề thấy dự định gì rõ rệt cho mai này. Gần năm mươi tuổi, chồng Trà vẫn cặm cụi cả ngày lẫn tối tới khuya bên cái máy tính. Những khái niệm như nghỉ dưỡng, du lịch , về hưu sớm, chuyển việc… hầu như chẳng có trong từ điển cuộc đời anh. Trà chuyển dần từ vun vén góp ý sang chịu đựng, mặc kệ. Ơ hờ rời rạc.