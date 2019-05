'Chuyện tình nữ phạm nhân' trên chuyến xe nghiệt ngã

Chuyện tình nữ phạm nhân (tác giả Trần Tuấn) đã được đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc dựng cách đây hơn 10 năm, để lại ấn tượng rất đẹp, với NSƯT Thanh Hoàng, NSƯT Văn Thành, NSƯT Hoàng Yến. Nay vở vừa được Sân khấu 5B tái dựng với dàn diễn viên mới là NSƯT Mỹ Uyên , Chánh Trực, Trung Dũng, Hoàng Ngọc Sơn, cũng không kém phần hấp dẫn so với bản cũ. Sân khấu 5B gốc là sân khấu thể nghiệm, cho nên “fan” cũng đã quen với những kiểu làm rất “phiêu” của nó.

Kịch bản nhấn mạnh vào câu chuyện về cuộc đấu tranh chống ma túy khốc liệt, trong đó không chỉ người phạm tội như cô Phương, mà còn có cả những cán bộ biến chất như anh công an xã, và phía sau đó là một đội ngũ cán bộ ẩn mình tiếp tay cho hành vi buôn bán ma túy. Nhưng vẫn có những người quyết bảo vệ cái tốt, diệt trừ cái xấu, như anh công an Đào, ông cảnh sát già tên Tài. Họ đã hi sinh lặng thầm để cảnh tỉnh cuộc đời.