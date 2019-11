Classic - Thơ của Bách Mị

Khu vườn không bóng người chỉ nghe những bước chângiẫm đạpGiọng ghita ngòn ngọt xa dần…Kiêu hãnh trồng mình giữa vòm xanh ý nghĩMùa yêu bất biến non tơVừa thức vừa mơNhững ngón tay miết mòn nhựa sốngRồi thì trăng giăngCơn ngủ li bìEm trôi trên những nốt trầm tay ôm một chòm mây trắngNắng đội mưa về tan, vỡ giấc say hoangNgón tay dần dà chuyển tôngHợp âm chạy lùng bùngCái vuốt ngọt như cắtĐiếng lòng mưa loang…Mùa giăng giăng đất gần em quen kiểu ngồi bó gốiNhư vầng trăng mọc ngược trên khuông nhạcMóc classic nhanh dần đều rối bời sắp đặtEm cấu vào tóc mình đã dài đã cũNhững sợi mềm quấn quýt rụng rơi!Ngón tay búng vào dây những nốt giáng, thăng chắp váBay trên cơn mơ ngõ tốiGiấc say bạo liệt trên chiếc nơ hồng ngả màuĐến nửa vời nhấn chìm giọng hát kiêu hãnhMột vì sao đổi ngôi!