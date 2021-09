Clint Eastwood tiết lộ lý do vẫn làm việc tốt ở... tuổi 91

“Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó”, Clint Eastwood trả lời khi được hỏi liệu có điều gì khác biệt khi làm phim bây giờ so với khi ống mới bắt đầu đóng phim 66 năm trước hay không.

Clint Eastwood cho biết lần đầu tiên ông bắt đầu ngồi ghế đạo diễn là phim Play Misty for Me năm 1971 vì “đạo diễn là nghề có thể làm khi bạn là một người đàn ông lớn tuổi”. Giờ đây, nhà làm phim sinh năm 1930 cho biết ông vẫn tiếp tục làm việc đơn giản vì “Tôi thích”.

Khi nói đến diễn xuất, Clint Eastwood thừa nhận mình cảm thấy mâu thuẫn hơn, đôi khi tự hỏi bản thân: “Tôi vẫn đang làm cái quái gì trong những năm 1990 vậy? Mọi người có thể sẽ bắt đầu ném cà chua vào tôi nếu không thay đổi”.

Clint Eastwood đang giữ cho mình sự cởi mở, thoải mái khi thực hiện các dự án mới trong tương lai, mặc dù không biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Trong sự nghiệp của mình, “cây đại thụ điện ảnh Mỹ” Clint Eastwood đoạt được 4 giải Oscar: 2 lần Đạo diễn xuất sắc và 2 lần cho Phim hay nhất. Rất nhiều bộ phim ông làm đạo diễn và diễn viên ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả bao thế hệ như Letters from Iwo Jima, Million Dollar Baby, In The Line of Fire, Unforgiven, The Good, The Bad and The Ugly…