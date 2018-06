CMT & những ngôi sao không tuổi

Tài tử Jung Hae In sắp đến VN Sau thành công của phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, “nam thần” Jung Hae In và bạn diễn Son Ye Jin trở thành cặp đôi hot được sự quan tâm của khán giả khắp châu Á. Mới đây, Jung Hae In khiến fan đứng ngồi không yên khi tuyên bố chính thức đến giao lưu cùng khán giả VN vào ngày 8.7 tới. Anh sẽ đứng cùng sân khấu với nhiều nghệ sĩ Việt như Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Cát Tường, Chi Pu... trong chương trình Winner. Ngoài tham gia chương trình âm nhạc Winner, Jun Hae In còn tổ chức họp mặt riêng với người hâm mộ. Lịch trình của anh còn có những buổi khám phá các món ăn truyền thống VN tại TP.HCM. Johnny Deep ốm yếu vì cô đơn Ảnh: HK - Instargram Loạt hình ảnh mới của ngôi sao Johnny Deep khiến nhiều người lo lắng bởi vóc dáng gầy gò, hốc hác khác thường. Nhiều người lo ngại anh bị bệnh nặng hay vừa qua cơn bạo bệnh... Tuy nhiên, từ một nguồn tin thân cận tiết lộ với Hollywoodlife, Johnny Deep không bị bệnh mà do tình trạng độc thân, không có người quản thúc nên anh ăn chơi quá độ. Hơn nữa, lịch làm việc dày đặc, những chuyến lưu diễn dài ngày khiến anh stress trầm trọng và thường xuyên tiệc tùng để giải tỏa các áp lực. Vai trò là ca sĩ Rock’n Roll, Johnny thích lối sống phóng túng, sa đọa theo chất rock. Trong những chuyến lưu diễn, anh cũng không chịu ăn uống đầy đủ, nên càng gầy gò ốm yếu. Thiên An