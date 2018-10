'Cô Ba Sài Gòn' ra mắt tại Mỹ

Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X... cũng đã có mặt tại Mỹ để quảng bá phim. Buổi công chiếu lần này có sự xuất hiện của gần 200 nghệ sĩ người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Nhiều kênh truyền hình địa phương cũng đến ghi nhận thông tin và ủng hộ ê kíp làm phim.

Phim được công chiếu tại cụm rạp Regency Theatres Westminster 10 (Goldenwest and Westminster) thuộc bang California của Mỹ, từ 19 - 25.10.

Lấy bối cảnh Sài Gòn xưa, phim Cô Ba Sài Gòn gắn chặt với hình ảnh tà áo dài truyền thống VN, thông qua câu chuyện về số phận của nhân vật Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc đóng). Phim do Trần Bửu Lộc - Kay Nguyễn đạo diễn và có sự tham gia diễn xuất của NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Diễm My 9X, S.T 365... Với những thành công trong và ngoài nước, Cô Ba Sài Gòn được lựa chọn là đại diện duy nhất của VN tham dự giải Oscar 2019 và Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018 sắp tới.