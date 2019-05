Cô gái đóng cảnh nóng năm 13 tuổi trong 'Vợ ba' diện áo dài nữ tính

Tối 11.5, sự kiện công chiếu phim điện ảnh Vợ ba đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của dàn diễn viên trong phim như Lê Vũ Long, Trần Nữ Yên Khê, Maya, Trà My, Thành Tâm, Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi, Kim Ngân..., cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt khác.

Gây chú ý tại sự kiện là Nguyễn Phương Trà My, nữ diễn viên đóng cảnh nóng trong phim khi chỉ mới 13 tuổi. Chọn cho mình chiếc áo dài trắng với họa tiết hoa sen nổi bật, Trà My khoe nhan sắc thiếu nữ rạng rỡ. Nữ diễn viên sinh năm 2004 có vẻ đẹp mộc mạc như những người con gái Việt Nam cổ điển, thuần khiết. Khác hẳn với hình nhân vật Mây trên phim, ngoài đời Nguyễn Phương Trà My là một cô thiếu nữ xinh xắn với gương mặt rất điện ảnh.

Ảnh: ĐPCC Trà My mặc áo dài khoe vẻ đẹp mộc mạc

Ảnh: ĐPCC Trà My và Maya cùng khoe sắc trên thảm đỏ ra mắt bộ phim

Không chỉ đóng cảnh nóng, Nguyễn Phương Trà My cũng vào vai một phụ nữ mang bầu ở tuổi 13. Khi được mời đóng vai chính trong phim, nữ diễn viên tiết lộ cô từng chùn bước vì phim có cảnh nóng ngay ở trang 2 kịch bản. Nhưng niềm đam mê điện ảnh đã chiến thắng.

Chia sẻ với tờ Ettoday của Hồng Kông, Trà My cho biết mẹ mình chính là rào cản lớn nhất khi cô tham gia bộ phim này. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã quyết liệt phản đối mẹ mình vì bà khăng khăng cho rằng con gái không đủ sức để thực hiện những cảnh quay nhạy cảm như vậy. "Ngay lúc đó, tôi hỏi mẹ mình: Tại sao mẹ không tin con có thể làm được?”, nữ diễn viên tâm sự. Nhận thấy được quyết tâm của con gái, mẹ cô sau đó đồng ý.

Ảnh: ĐPCC Lâm Thanh Mỹ cũng tham gia bộ phim trong vai con gái người vợ lẻ Ảnh: ĐPCC Đạo diễn Phương Anh thân thiết bên vợ chồng người mẫu Lê Thúy và Đỗ An

Nội dung của Vợ ba kể về cuộc đời của Mây (Nguyễn Phương Trà My), cô gái phải sống đời thê thiếp với người đàn ông đứng tuổi. Cô học lễ giáo và chuyện gia đình từ người vợ cả tên Hà (Trần Nữ Yên Khê đóng) và vợ hai Xuân (Maya đóng). Khi mang thai, Mây bị cuốn vào vòng xoáy toan tính quyền lực trong gia đình cũng như những ẩn ức khi ham muốn cá nhân không được hoàn thành.

Đây là phim độc lập của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh (tên tiếng Anh: Ash Mayfair) và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc gây chú ý của điện ảnh Việt khi chiến thắng nhiều giải thưởng lớn nhỏ ở các liên hoan phim quốc tế , tiêu biểu nhất là giải Phim châu Á xuất sắc nhất ở LHP quốc tế Toronto tại Canada tháng 9.2018. Một số giải thưởng khác gồm: Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất dành cho Nguyễn Phương Anh ở LHP quốc tế Chicago (Mỹ); giải TVE - Another Look - giải thưởng tôn vinh các bộ phim liên quan giới nữ, có nghệ sĩ nữ viết kịch bản, đạo diễn hay đóng chính tại LHP San Sebastian - Tây Ban Nha; Phim có đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Cairo - Ai Cập; giải Phim truyện xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Kolkata - Ấn Độ...

Phim Vợ ba sẽ được công chiếu tại các cụm rạp từ ngày 17.5.