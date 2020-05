Cô Minh Hiếu “bảy miếng đất” tiếp tục gây bão tại 'Come Out - Bước ra ánh sáng'

Sau livestream gây bão với hơn 70 ngàn lượt xem trực tuyến trên Facebook và nhanh chóng vào đường đua Top thịnh hành YouTube sau 6 giờ, số phát sóng Come Out - Bước ra ánh sáng với sự tham gia của cô Minh Hiếu "bảy miếng đất" đã chính thức trình làng vào 8 giờ thứ hai 11.5 trên kênh YouTube MCV Media.

Cô Minh Hiếu trong chương trình cùng host Lâm Khánh Chi, Minh Tuân Ảnh: MCV Media

Cô Minh Hiếu hay cô Hiếu "bảy miếng đất" là cái tên thân mật mà cư dân mạng hay gọi Võ Minh Hiếu - một hiện tượng mạng thuộc cộng đồng LGBT rất được yêu thích. Bên cạnh những câu chuyện thú vị về bảy miếng đất, 100 cây vàng hay cầm tiền đô đi đường quyền, cô Minh Hiếu được yêu thích nhờ cách nói chuyện mộc mạc, chân quê và có phần hài hước. Không chỉ cư dân mạng, nhiều sao Việt và người nổi tiếng như Võ Hoàng Yến , Minh Tú, Khả Như, Lê Thúy... cũng bày tỏ sự yêu thích "hoa hậu chuyển giới Cai Lậy" bằng cách cover lại những video hot trend của cô và tích cực tương tác trên video livestream.

"Hoa hậu Cai Lậy" xuất hiện đẹp lộng lẫy với bộ váy lấp lánh và gần 20 cây vàng trên người. Ảnh: MCV

Sự xuất hiện của cô Minh Hiếu trong chương trình Come Out - Bước ra ánh sáng khiến cộng đồng mạng theo dõi đông đảo. Được biết, cô là nhân vật đầu tiên do host Lâm Khánh Chi đích thân mời tham gia chương trình. Mặc dù rất bận rộn với công việc, nhưng vì trọng tình nghĩa chị em "chảy cùng một dòng máu" mà Minh Hiếu đã nhận lời mời đến với chương trình. Thỏa sức tò mò của fan, "hoa hậu Cai Lậy" xuất hiện đẹp lộng lẫy với bộ váy lấp lánh và gần 20 cây vàng trên người. Cả hai MC được một phen "đứng hình mất 5 giây" bởi hình ảnh hoàn toàn khác với những bộ đồ ngủ thun lạnh trên livestream thường ngày của cô Minh Hiếu.

Cô Minh Hiếu chuyển giới từ năm 2004 Ảnh: MCV

Vẫn cách nói chuyện chất từng câu, Minh Hiếu tiết lộ ngay về số tài sản kếch xù của mình: "Chủ yếu là do làm ăn rồi dành dụm, rồi má chị chết để lại cho chị 100 cây vàng". Cô không ngần ngại thừa nhận đến trường quay Come Out - Bước ra ánh sáng với 20 cây vàng trên người và hơn 30 triệu đồng trong giỏ: "Mang nhiêu đó thôi, chứ mang nhiều sợ người ta giựt". Nói là làm, cô lấy hẳn hai xấp tiền dày cộm để "đi đường quyền" trước sự phấn khích của host Lâm Khánh Chi và Minh Tuân.

Thế nhưng, ít ai biết về quá khứ cơ cực của cô Minh Hiếu. Cô từng phải nghỉ học từ năm lớp 3 vì không có tiền đóng học phí. Sớm vào đời mưu sinh bằng nghề bán lông gà, lông vịt nhưng thân hình ốm yếu khiến cô gặp nhiều khó khăn. May mắn được người bán vải tin tưởng mà cuộc đời cô Minh Hiếu phất lên từ đó. Mặc dù tìm thấy bản ngã nữ tính trong thân hình con trai từ sớm, nhưng vì không có điều kiện mà cô không được sống đúng với mình. "Ngày xưa làm gì có tiền may đồ con gái. Có sở thích sơn móng giò, móng tay cũng phải đi chọc lá chuối, hái bông so đũa kiếm tiền làm điệu" - Minh Hiếu chia sẻ.

Cách nói chuyện hài hước, bình dân của cô Minh Hiếu được lòng cư dân mạng Ảnh: MCV

Chính thức chuyển giới vào năm 2004, cô Minh Hiếu còn gây sốt với 10 đời chồng - nhiều đến độ chính cô còn không nhớ! Về hai mối tình gần nhất, trước chồng hiện tại cô đã từng đám hỏi với một người đàn ông. Song vì nhận ra người đó có ý lợi dụng tiền bạc của mình, chưa đám cưới ăn đời ở kiếp đã muốn cô chi tiền sửa nhà lên đến 300 triệu nên cô đã hủy hôn và đến với chồng hiện tại. Trước đó, trong một video livestream, cô còn hài hước kể về chuyện thôi chồng chỉ vì... ăn uống không biết nhìn trước nhìn sau - một bữa cơm ăn hết 4 trái khổ qua.

Tại Come Out - Bước ra ánh sáng, cô Minh Hiếu còn có những phát ngôn để đời khi nhắc đến "ân oán" với Cô Ba Vàng Ngọc - nhân vật xuất hiện khá nhiều trong livestream của Minh Hiếu vì đã lừa cô mấy trăm triệu. "Mấy trăm triệu với tôi như con bò rụng sợi lông, cây me rụng lá thôi chứ không nhằm gì. Nhưng với mấy người không có tiền thì xoay sở sao đặng. Đó là lý do mình phải chửi để... cứu nhân độ thế" - Minh Hiếu hài hước nhắc lại. Cô cũng thừa nhận dù hay chửi trên livestream nhưng ở ngoài cô thực sự rất hiền, đặc biệt không bao giờ nói láo nên được nhiều fan yêu quý.

Lên chương trình lộng lẫy, nhưng ở đời thường, cô Minh Hiếu chuyên xuất hiện trong bộ đồ bộ hàng ngày Ảnh: MCV