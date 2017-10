Hôm 26.10, Cổ Thiên Lạc xuất hiện tại sự kiện của nhãn hàng Michael Kors ở Hồng Kông. Anh diện bộ trang phục đen toàn tập và đặc biệt luôn kè kè cặp kính mát để bảo vệ mắt.



Trong buổi chụp hình, trợ lý của anh liên tục yêu cầu các phóng viên hạn chế sử dụng đèn flash để tác nghiệp. Trả lời phỏng vấn, nam diễn viên cho biết anh bị tai nạn trên phim trường khi đang ghi hình phim Dynasty Warriors tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong quá trình hóa thân vào vai Lữ Bố, anh bị một vũ khí đâm trúng, gây tổn thương ở mắt.

Sự cố khiến tài tử Thần điêu đại hiệp phải khâu 8 mũi. Sau 10 ngày, anh mới được tháo chỉ và mất ít nhất 3 - 4 tuần để phục hồi. “Tôi không thể làm việc trong những ngày này, nó rất đau. Áp suất lớn khi ngồi trên máy bay cũng khiến mắt tôi đau, việc nhấp nháy mắt tất nhiên cũng vô cùng khó chịu”, Cổ Thiên Lạc cho biết.

Vì tình hình sức khỏe, anh phải dừng việc quảng bá bộ phim Always be with you và gửi lời xin lỗi người hâm mộ trên mạng xã hội.

Cổ Thiên Lạc vừa mừng sinh nhật lần thứ 47 cách đây không lâu (anh sinh ngày 21.10.1970). Khi đã gần tuổi ngũ tuần, ngôi sao võ thuật của màn ảnh Hoa ngữ vẫn miệt mài trên phim trường để mang lại những tác phẩm ấn tượng nhất cho khán giả.

Ngoài Always be with you đóng cùng Xa Thi Mạn, Trương Trí Lâm sắp ra mắt và Dynasty Warriors đang trong giai đoạn sản xuất, Cổ Thiên Lạc dự kiến còn góp mặt trong khoảng 6 dự án trong năm tới bao gồm Warriors of Future, When Robbers Meet The Monsters, The sons of Neon Night, L Storm, Back to the Past và Storm Cloud (trừ Warriors of Future, các tác phẩm đều là tên chưa chính thức).

Thiên Minh