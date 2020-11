'Come Play': Phim kinh dị về trẻ tự kỷ leo ngôi đầu bảng phòng vé Mỹ

Phim Thanh gươm diệt quỷ (gọi tắt là Demon Slayer, tên đầy đủ là Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie - Mugen Train) của đạo diễn Haruo Sotozaki, theo báo cáo của Variety tiếp tục chạm ngưỡng doanh thu mới ở thị trường phim Nhật giữa mùa Covid-19. Theo hãng phim Aniplex, sau 17 ngày phát hành, phim thu về tổng số tiền vé 150 triệu USD. Trước đó, vào ngày thứ 10 xuất xưởng, phim "ẵm" trên 100 triệu USD (trên 10 tỉ yên Nhật), trở thành phim anime kiếm được số tiền 10 tỉ yên phòng vé nhanh nhất từ trước đến nay, vượt mặt "bom tấn" Your Name khi phim này cần đến 37 ngày để làm được điều đó, bỏ luôn cả Spirited Away khi phim này cần đến 25 ngày để bỏ túi 10 tỉ yên. Tác phẩm Thanh gươm diệt quỷ dự kiến được chiếu ở thị trường Bắc Mỹ vào đầu năm 2021.