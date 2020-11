Con chim xanh biếc bay về: Lối đi riêng của Nguyễn Nhật Ánh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

hé lộ điều thú vị về tác phẩm mới Sáng 10.11 tại TP.HCM, NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi ra mắt tác phẩm mới Con chim xanh biếc bay về với những chia sẻ thú vị của tác giả được xem là best-seller của VN. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Như một sự đền đáp ân tình với mảnh đất phương Nam đang sinh sống nên cuốn sách này, tôi lấy bối cảnh Sài Gòn - TP.HCM. Nếu như ở những tác phẩm trước, tôi thường viết về tuổi học trò với nhiều hoài niệm tuổi thơ và bối cảnh thường là thôn quê miền Trung thì lần này, câu chuyện chính xảy ra ở thành phố gần ngày hôm nay hơn, dù tôi phản ánh ở các khu chợ và xóm lao động”. Và chính nhờ không gian và thời gian gần hơn nên những câu chuyện trở nên quen thuộc với độc giả, đặc biệt với các bạn trẻ xa quê lên thành phố học tập và mưu sinh. Riêng phần đầu của tác phẩm, độc giả sẽ thích thú khám phá quán chợ - một không gian đặc trưng của mảnh đất Sài Gòn - nơi có ẩm thực nổi tiếng các vùng miền. Các nhân vật chính trong Con chim xanh biếc bay về cũng trưởng thành hơn, với bao câu chuyện khởi nghiệp lắm gian nan thử thách và đầy hoài bão của tuổi trẻ , đồng thời cũng không thiếu những chuyện tình cảm động, kịch tính và đầy bất ngờ khiến độc giả có thể ngẩn ngơ và cười ra nước mắt. Đặc biệt, trong tác phẩm còn có sự lồng ghép nhiều bài thơ hay của chính tác giả Nguyễn Nhật Ánh như “của để dành” cho Con chim xanh biếc bay về, chẳng hạn: “Lẫn trong tình yêu một chút gì tính toán/Lẫn trong vàng một sắc đồng pha/Lẫn trong thủy chung một hạt mầm phản bội/Trong trăng non, người lẫn chút trăng tà...”. Từ ngày 11.11, NXB Trẻ chính thức phát hành toàn quốc Con chim xanh biếc bay về với số lượng 150.000 bản in (trong đó 130.000 bản bìa mềm và 20.000 bản bìa cứng đặc biệt chỉ in một lần). Cũng theo đại diện NXB Trẻ, toàn bộ bìa sách tạo hiệu ứng nổi bật, các hình ảnh minh họa trong tác phẩm mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được họa sĩ Đỗ Hoàng Tường chăm chút cũng khác lạ hơn. Lê Công Sơn