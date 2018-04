Con đường tơ lụa bừng sáng

Zac Efron dính nghi án phim giả tình thật với Alexandra Daddario Từ mùa hè năm ngoái, sau khi cùng đóng bộ phim Baywatch, Zac Efron đã bị đồn đoán đang hẹn hò cùng nữ diễn viên Alexandra Daddario. Mới đây, tin đồn càng được chứng thực khi cả hai cùng xuất hiện tại một cửa hàng thú cưng. Dù lớn hơn Zac 1 tuổi nhưng mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất thế giới trông nhỏ bé, e ấp bên cạnh “người yêu tin đồn”. Sau thành công với Baywatch, năm nay, người hâm mộ hân hoan với thành công của Zac Efron trong phim The Greatest Showman, các fan trung thành của anh càng vui mừng hơn vì thần tượng của mình đã thoát khỏi cảnh độc thân, có người vui vầy sớm tối. Jennifer Lopez mua căn hộ 15,3 triệu USD Sau một năm hẹn hò, Jennifer Lopez và ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez dọn về sống chung trong căn hộ mới trị giá 15,3 triệu USD. Theo Wall Street Journal, căn hộ của cặp đôi rộng hơn 370 m2, 3 phòng ngủ, tọa lạc tại Park Avenue - tòa nhà cao thứ 2 ở phố Manhattan (New York). Số tiền khoảng 348 tỉ đồng để mua căn hộ không bõ bèn gì so với khối tài sản kếch xù của cả hai. Tài sản của Jennifer hiện nay được định giá khoảng 360 triệu USD, còn cầu thủ Rodriguez là 480 triệu USD. Thiên An