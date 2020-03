Con gái Kim Tae Hee trong 'Hi, Bye Mama' gây sốt vì là nam ở ngoài đời

Seo Woo Jin sinh ngày 23.7.2015, có 3 năm tham gia diễn xuất với các bộ phim như Go Back Couple (2017), Kangnam Scandal, Save Me 2… Thế nhưng tên tuổi của Woo Jin vụt sáng khi xuất hiện ở The Light in Your Eyes bên cạnh hai diễn viên nổi tiếng Han Ji Min, Nam Joo Hyuk

Ảnh: FBNV