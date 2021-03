Con trai cả của Angelina Jolie làm chứng về cáo buộc Brad Pitt bạo hành

Maddox đưa ra lời khai với tư cách một người trưởng thành trong cuộc tranh chấp quyền nuôi con đang diễn ra giữa Angelina Jolie và Brad Pitt. Điều này gây nhiều bất lợi đối với Brad Pitt. Một nguồn tin độc quyền nói với Us Weekly. “Maddox không sử dụng họ Pitt trong đơn gửi tòa án mà thay vào đó là họ Jolie. Maddox muốn đổi họ thành Jolie một cách hợp pháp nhưng Angelina Jolie không ủng hộ”, nguồn tin cho biết.

Angelina Jolie (46 tuổi) đệ đơn lên tòa án vào ngày 12.3, cáo buộc chồng cũ Brad Pitt (57 tuổi) về hành vi bạo lực gia đình . Trong tài liệu gửi tòa án, nữ diễn viên và các con của họ - Maddox (20 tuổi), Pax Thiên (18 tuổi), Zahara (17 tuổi), Shiloh (15 tuổi) và cặp song sinh Knox-Vivienne (13 tuổi) sẵn sàng cung cấp bằng chứng chống lại ngôi sao của Once Upon a Time in Hollywood.