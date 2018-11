Công bố nguyên nhân cái chết của tình cũ Ariana Grande

Thanh tra y tế quận Los Angeles (Mỹ) vừa đưa ra thông báo cho biết nghệ sĩ Mac Miller (tên thật là Malcolm McCormick) qua đời vì độc tính từ thuốc hỗn hợp. Vào ngày 8.9, khám nghiệm tử thi được thực hiện nhưng nguyên nhân tử vong được trì hoãn để chờ điều tra thêm. Đến hôm nay, tình cũ Ariana Grande được xác định chết vì độc tính kết hợp ba loại fentanyl, cocaine và ethanol tại nhà riêng ở Studio City, California, và được cho là "một vụ tai nạn".

Trong những ngày qua, bạn bè của Mac Miller và cộng đồng fan, kể cả bạn gái cũ Ariana Grande cũng bày tỏ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi bất ngờ này. Giọng ca God Is a Woman đã hẹn hò nam ca sĩ 26 tuổi trong khoảng hai năm trước khi chia tay vào tháng 5 vừa qua, thậm chí chịu nhiều đả kích khi bị buộc tội gián tiếp đẩy bạn trai cũ rơi vào kết cục đau buồn, chìm ngập trong rượu và chất kích thích. Chuyện hủy hôn của người đẹp này với diễn viên hài Pete Davidson hồi tháng trước được cho chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những sóng gió của dư luận.

Ảnh: Instagram Ariana Grande gặp Mac Miller năm 19 tuổi, làm bạn một thời gian trước khi chính thức hẹn hò. Nữ ca sĩ khẳng định tình cũ là người bạn thân nhất của mình kể cả khi đã chia tay

Cuối tuần qua, nữ ca sĩ "nấm lùn" đã phát hành một bài hát mới, Thank you, next, là những tâm sự gửi đến danh sách người yêu cũ của mình gồm Pete Davidson, Ricky Alvarez, Big Sean và thậm chí là cả Mac Miller. Trong ca khúc này, Ariana Grande không hề thể hiện thái độ cay đắng hay phàn nàn nào, tất cả đều là lời cảm ơn chân thành đến những người tình đã giúp cô trưởng thành hơn. Riêng bạn trai đã khuất Mac Miller, cô bày tỏ: "Wish I could say, thank you to Malcolm, cause he was an angel". (tạm dịch: Ước gì tôi có thể gửi câu nói Cảm ơn đến Malcolm. Bởi vì anh ấy là một thiên thần).

Theo Billboard, ca khúc hiện thu về gần 8,2 triệu lượt stream chỉ trên Spotify trong ngày đầu tiên phát hành, trở thành hit được stream nhiều nhất trong 24 giờ trong sự nghiệp của Ariana.