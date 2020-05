Công chúa Jasmine, ngôi sao đang lên của Hollywood

Hóa thân thành nàng công chúa Jasmine của bộ phim Aladdin (Cây đèn thần) và kế tiếp là "đả nữ" trong Charlie’s Angels (Các thiên thần của Charlie 2019), Naomi Scott đã liên tiếp gây chú ý ở Hollywood. Lớn lên ở Essex (Anh), cô gái lai mang hai dòng máu Anh - Ấn có máu nghệ sĩ nòi. Sống bên cạnh bố là một mục sư nhà thờ làng, từ khi còn rất nhỏ, niềm đam mê âm nhạc trong Naomi Scott đã bùng nổ và con đường trở thành ngôi sao của cô cũng bắt đầu từ đây. Khi mới 12 tuổi, cô gái sinh năm 1993 đã theo chân bố mẹ tham gia dàn hợp xướng nhà thờ và tình cờ được nữ ca sĩ Kelle Bryan phát hiện. Cô bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 15 tuổi và đã cho ra mắt hai album nhạc lần lượt vào năm 2014 và 2017. Cũng ở nhà thờ, cô thân thiết với anh chàng Jordan ở tuổi 15, 16, trải qua 4 năm hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân.

Naomi Scott hóa thân là nàng công chúa Jasmine trong phim Aladdin Ảnh: Disney

Năm 2011, Hollywood chào mời Naomi Scott giữ vai chính trong Terra Nova, loạt phim khoa học viễn tưởng của hãng Fox do chính tay Steven Spielberg sản xuất. Rất phấn khích, cô xin phép hiệu trưởng bỏ ngang việc học để tham gia, để rồi thấy mình hụt hẫng vì Terra Nova bị hủy chỉ sau một mùa phát sóng. Chưa hết, “họa vô đơn chí”, công sức cô đi casting và quay các trường đoạn của The Martian kế tiếp cũng bị cắt sạch.

Naomi Scott với chiếc váy Brandon Maxwell màu hồng trễ vai và đường cắt bất đối xứng ở thắt lưng trông như một bông hoa nở rộ Ảnh: Bazaar

Thật ra, mẫu thiếu nữ đa chủng tộc như Naomi Scott - có cha là da trắng và mẹ gốc Ấn Phi - bấy giờ rất dễ khiến Hollywood bối rối khi lựa chọn. Trên màn bạc, Naomi họa hiếm mới thấy một nữ diễn viên lai giống mình, nên với cô, con đường dấn thân phía trước khá mù mịt. Dù tham gia Lemonade Mouth, The 33, Power Rangers... nhưng cái tên Naomi Scott cứ nhàn nhạt, mãi đến khi Disney gõ cửa chào mời vai trong Aladdin. Công chúa Jasmine phiên bản hành động của Naomi Scott trong Aladdin thành công, thu hơn một tỉ USD toàn cầu. Khán giả thấy ở cô một thiếu nữ bản địa da nâu tóc đen dài, nét đẹp của mỹ nữ Nghìn lẻ một đêm đối trọng với nàng Bạch Tuyết vốn cũng do Disney xuất xưởng. Nghe Naomi hát Speechless trong phim, họ thấy thế là đủ, không cần đến một Scarlett Johansson hóa thân thành Jasmine nữa.

Naomi Scott (ngoài cùng bên phải) trong Charlie's Angels Ảnh: Poster phim

Ở phiên bản mới của Charlie's Angels được công chiếu toàn cầu tháng 11 năm ngoái do Elizabeth Banks đạo diễn, Naomi Scott là một trong ba thiên thần đứng cạnh Kristen Stewart - lứa diễn viên đời đầu 9X của Hollywood từng hot với xuất phẩm Twilight và Ella Balinska - Top 25 ngôi sao mới nổi của Hollywood. Trong phim, Naomi khoác nét đẹp thông minh của nhà khoa học Elena thiên tài đảm nhận việc xâm nhập các hệ thống an ninh, công nghệ. Đạo diễn Elizabeth Banks vốn chỉ sẵn nổi tiếng với thể loại âm nhạc, tâm lý hài pha tình cảm nên gặp không ít khó khăn khi lần đầu chỉ đạo phim điệp viên. Cũng may có Naomi tạo điểm nhấn cho một Elana có tài nhưng hay táy máy, tung hứng ăn ý với đôi bạn đồng nghiệp, không khí căng thẳng của một phim đả nữ hành động được điểm thêm những nét nhẹ nhàng hóm hỉnh.

Bên cạnh đó, khác với các phiên bản trước, ê-kíp Charlie’s Angels lần này còn mạnh tay đầu tư cho ba bóng hồng thiên thần tủ quần áo khủng, gồm đến 800 bộ trang phục hàng hiệu đủ mọi phong cách. Động thái chịu chi này càng giúp nhan sắc Naomi Scott như "rồng thêm cánh", bởi Công chúa Jasmine có gu thời trang thảm đỏ trong lễ ra mắt Aladdin tại các liên hoan phim như dân trong nghề chính hiệu. Với chiếc váy Brandon Maxwell màu hồng trễ vai và đường cắt bất đối xứng ở thắt lưng trông như một đóa hoa nở rộ, chiếc đầm Burberry xanh da trời đính kết lấp lánh, đến chiếc váy tulle nhiều tầng của Armani Privé... bông hồng lai đẹp rực rỡ chẳng kém các chân dài sàn catwalk. Trẻ đẹp, ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, khả năng diễn xuất đa dạng, khiếu âm nhạc và lịch lãm trong ăn mặc, Naomi Scott là một cái tên sẽ còn tỏa sáng trong năm nay, một ngôi sao hạng A tiềm năng mà Hollywood đang chờ xếp hạng.