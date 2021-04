Công chúa Margaret từng 'giải cứu' Công nương Diana giữa mâu thuẫn hoàng gia

Công chúa Margaret nhìn thấy một tấm lòng nhân hậu ở Công nương Diana, người đã đấu tranh để tìm vị trí của riêng mình trong gia đình hoàng gia.

Nhà viết sử Andrew Morton vừa phát hành cuốn sách Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters (tạm dịch Elizabeth & Margaret: Thế giới thân mật của các chị em nhà Windsor) nói với tờ People: “Công chúa cảm thấy Công nương Diana khiến chị gái mình (Nữ hoàng Elizabeth II - NV) thất vọng”.

Andrew Morton viết trong cuốn Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters: “Công chúa Margaret đến giải cứu Công nương Diana, gợi ý cho Nữ hoàng Elizabeth II rằng Diana đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh vai trò của mình. Nữ hoàng luôn tránh sự đối đầu trong gia đình đã nghe theo lời khuyên của em gái mình”. Andrew Morton viết tiếp về Công chúa Margaret: “Bà ấy từng nói, chỉ cần cho Diana một cơ hội”.

Công chúa Margaret qua đời năm 2002 ở tuổi 72. “Công chúa Margaret luôn bảo vệ và trung thành với Nữ hoàng Elizabeth II”, tác giả Andrew Morton nhận định. Công chúa Margaret (bìa phải) luôn ủng hộ cháu dâu khi gia nhập hoàng gia ẢNH: PEOPLE Năm 1995, Diana - Công nương xứ Wales bày tỏ sự bất bình của mình với hoàng gia cho người dẫn chương trình Martin Bashir của kênh BBC trong cuộc phỏng vấn “bùng nổ”. Thoát khỏi thói quen “giữ mồm giữ miệng” của các thành viên hoàng gia, Diana đã thẳng thắn nói chuyện với Bashir về nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân với Thái tử Charles , những áp lực của cuộc sống hoàng gia, cuộc đấu tranh về sức khỏe tinh thần của cô và sự thiếu hỗ trợ mà cô cảm nhận từ gia đình hoàng gia.

Sau nhiều năm bị dư luận bàn tán về các vấn đề trong cuộc sống hôn nhân, Công nương xứ Wales đã quyết định ly dị vào ngày 28.8.1996, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm. Một năm sau khi ly dị, Diana thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng xảy ra dưới đường hầm cầu Alma ở Paris (Pháp) vào ngày 31.8.1997 ở tuổi 36. Cái chết của Diana gây thương tiếc cho dân chúng Anh quốc cũng như toàn thế giới. Bạn thân của Công nương Diana - danh ca Elton John đã hát bài Candle in the Wind để tưởng nhớ cô tại tang lễ.