Công diễn 2 tác phẩm mới trong đêm 'Neoclassic ballet'

Đó là Dépaysement của biên đạo người Pháp J.Guerin - có thể ví như một sự lạc lõng, mà ở đó những mộng ước, khát khao được kích hoạt tối đa, với nhân vật nữ chính do Thạch Hiểu Lăng thủ diễn; là Falling Angels của biên đạo Nguyễn Phúc Hùng được thể hiện bởi hai nghệ sĩ Sùng A Lùng và Đỗ Hoàng Khang Ninh (ảnh); là My dream của NSƯT Trần Hoàng Yến lần đầu công diễn, được thể hiện bởi Thạch Hiểu Lăng, Nguyễn Minh Tâm, Phan Thái Bình; cùng tác phẩm mới của biên đạo Nguyễn Phúc Hùng - In your black eyes với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nguyễn Thu Trang , Đỗ Hoàng Khang Ninh, Thạch Hiểu Lăng, La Mẫn Nhi, Đặng Minh Hiền, Thanh Ngân, Sùng A Lùng, Thế Phương, Phan Thái Bình, Minh Hiếu. Những kỹ thuật ballet cổ điển cùng sự phóng khoáng bay bổng của ngôn ngữ hiện đại mà phong cách neoclassic (tân cổ điển) mang lại hứa hẹn tạo nên xúc cảm mới mẻ cho đêm nghệ thuật múa này.