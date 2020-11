Công nhận Vườn quốc gia Vũ Quang là Vườn di sản ASEAN

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS vừa phát hành album mới nhất BE vào ngày 20.11 và sẽ biểu diễn trực tuyến đĩa đơn mới Life Goes On tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ 2020 vào ngày 22.11, theo Reuters.