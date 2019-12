Công ty New Arena lẫn CGV đồng loạt 'phản pháo', Dustin Nguyễn nói gì?

Theo đó, phía công ty New Arena - nhà sản xuất của dự án này đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định việc lựa chọn diễn viên chỉ có sự bàn bạc và tham khảo ý kiến của tất cả các nhà đầu tư và đạo diễn, tuy nhiên quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến bộ phim là của công ty New Arena. CGV là một trong những nhà đầu tư nhỏ của bộ phim nên không có quyền quyết định trong việc lựa chọn diễn viên.

Cũng trong thông cáo này, phía New Arena cho rằng việc mời Dustin Nguyễn tham gia chỉ đang trong quá trình thương thảo và lý do không hợp tác là vì: “Dustin Nguyễn không hợp với vai diễn trong bộ phim vì vai diễn cần một nam diễn viên trong độ tuổi 35-40 tuổi. Chúng tôi làm việc với Dustin 6 ngày để cố gắng giúp Dustin hợp với vai diễn nhưng không thể. Chúng tôi nhận thấy việc thông báo cho Dustin là trách nhiệm của công ty sản xuất nên đã chịu trách nhiệm bằng việc chính thức xin lỗi Dustin Nguyễn thông qua điện thoại và trong buổi họp gặp trực tiếp có mặt của đại diện các nhà đầu tư, nhà sản xuất với Luật sư đại diện của Dustin Nguyễn”.

Kèm theo thông cáo này, phía New Arena cũng gửi kèm biên bản ghi nhận do luật sự đại diện của Dustin Nguyễn soạn thảo và Công ty TNHH New Arena đồng ý ký. Theo đó, phía Dustin Nguyễn đã đồng ý nhận lời xin lỗi từ công ty sản xuất và đồng ý nhận bồi thường 80 triệu đồng của 6 ngày làm việc cùng ê kíp đồng thời cam kết bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến việc lựa chọn Dustin cho bộ phim. Do đó, việc Dustin Nguyễn tổ chức họp báo được phía New Arena cho là “vi phạm cam kết bảo mật”. Tuy nhiên, biên bản mà New Arena cung cấp cũng vô tình làm lộ thù lao của Dustin Nguyễn là 800 triệu trong 60 ngày hoàn tất vai diễn.

Về phía ông Minh Đô, đại diện công ty New Arena cũng thừa nhận người này từng là điều hành sản xuất của bộ phim nhưng do không đáp ứng được yêu cầu công việc nên đã quyết định tạm dừng hợp tác. Hiện hai bên đang trong quá trình thương thảo để thanh lý hợp đồng.

Trong khi đó, phía CGV cũng có phản hồi chính thức gửi đến báo chí, khẳng định có đầu tư cho dự án phim thông qua một công ty mà họ góp vốn nhưng theo hợp đồng, CGV không có quyền hay nghĩa vụ thuê tuyển diễn viên và điều này thuộc quyền hạn - nghĩa vụ của đơn vị sản xuất.

“Việc cắt vai diễn của Dustin Nguyễn nếu có xảy ra như báo chí đưa tin là tranh chấp giữa diễn viên và nhà sản xuất, hoàn toàn không liên quan đến trách nhiệm của CGV", đại diện truyền thông của đơn vị phát hành CGV cho biết.