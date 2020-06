'Công viên kỷ Jura' bất ngờ lập kỳ tích phòng vé mùa dịch

Đạo diễn Steven Spielberg không chỉ có hai phim này đấu nhau để tranh ngôi vương phòng vé dịp cuối tuần vừa qua mà ông còn phim khác là ET the Extra Terrestrial (1982) thu về trên 126.000 USD (xếp thứ 8 trong danh sách). Những phim này cạnh tranh với nhiều phim khác, bao gồm những phim được phát hành cách nay rất lâu và những phim được phát hành thời gian gần đây.

Phim Mulan (tựa Việt: Hoa Mộc Lan) của nữ đạo diễn Niki Caro với kinh phí sản xuất trên 200 triệu USD sắp ra rạp ngày 24.7 tới Ảnh: Disney

Theo danh sách của Deadline, 10 phim thu lời khủng dịp cuối tuần qua theo sau Công viên kỷ Jura và Hàm cá mập là The invisible man (157 rạp, doanh thu trên 201.000 USD), phim hoạt hình Trolls world tour (289 rạp, trên 160.000 USD), The hunt (95 rạp, trên 136.700 USD), phim khoa học viễn tưởng Back to the future (122 rạp, trên 131.000 USD), phim Followed (42 rạp, trên 127.000 USD), ET the Extra Terrestrial, Jumanji: The next level (97 rạp, trên 117.000 USD) và The Goonies (170 rạp, trên 110.000 USD).

Báo The Guardian dẫn lại số liệu phòng vé từ trang phân tích doanh thu Comscore là trong khoảng thời gian từ ngày 19.6 đến ngày 21.6, các nhà đầu tư phim ảnh ở Mỹ thu về số tiền trên 3,8 triệu USD, không thấm vào đâu so với cùng kỳ năm 2019 với số tiền hơn 200 triệu USD. The Guardian nhận định, dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ở nhiều bang của Mỹ khiến cho khán giả có tâm lý ngại ra rạp nên chuyện sụt giảm doanh thu không là điều khó hiểu.