Cụ ông, cụ bà ở nhà dưỡng lão Anh bắt chước ảnh bìa album nhạc nổi tiếng

Theo Đài phát thanh NPR (Mỹ) ngày 13.7, ông Robert Speker – người quản lý hoạt động nhà dưỡng lão Sydmar Lodge ở thị trấn Edgware – không muốn mọi người sinh sống nơi đây chán nản, xuống tinh thần trong 4 tháng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, không được phép vui chơi, giải trí bên ngoài. Nhà dưỡng lão Sydmar Lodge đóng cửa từ ngày 12.3, theo quy định của chính phủ Anh. Thế là ông Robert Speker nghĩ đến chuyện để cho các cư dân nhà dưỡng lão Sydmar Lodge hóa thân thành các ca sĩ nổi tiếng, chụp lại giống hệt những bìa album của các ca sĩ như Adele, Taylor Swift hay ban nhạc rock Queen (Anh)…

Giải buồn giữa mùa dịch

Nói với đài BBC, ông Robert Speker cho biết mọi người sinh sống ở nhà dưỡng lão rất yêu thích sáng tạo. Những bức ảnh chụp lại được đặt cạnh ảnh bìa album gốc để người xem dễ dàng so sánh. Mọi người có thể gặp cụ bà Vera 93 tuổi hóa thân thành ca sĩ người Anh Adele. Martin Steinberg bắt chước quần áo, dáng đứng của ca sĩ Mỹ Bruce Springsteen trong bìa album phòng thu thứ bảy Born in the U.S.A., hay Toba David trong vai Michael Jackson diện áo khoác da.

Bà Sheila 93 tuổi chụp lại bìa album Human của Rag'n'Bone Man Ảnh: Twitter Một trong những bức ảnh thu hút sự quan tâm là bức ảnh bà Sheila 93 tuổi, chụp lại bìa album Human của Rag'n'Bone Man. Bà nói đùa với đài BBC rằng bà bị ép tham gia dự án chụp ảnh với "một khẩu súng" chĩa vào người. Không chỉ những người đang sống ở nhà dưỡng lão Sydmar Lodge tham gia dự án chụp ảnh thú vị này, các nhân viên cũng sắm vai nghệ sĩ nổi tiếng, chẳng hạn như mô phỏng đúng theo bìa album của nhóm Queen.

Ý tưởng chụp ảnh bìa album được mọi người ở nhà dưỡng lão hưởng ứng Ảnh: Twitter Ông Robert Speker chia sẻ trên Twitter: "Tôi gợi ý một số album và người nào có vẻ ngoài phù hợp nhất, hoặc ít nhất có sự tương đồng nhất định với nghệ sĩ sẽ hóa thân. Khi nói về ý tưởng chụp ảnh bìa album với mọi người trong nhà dưỡng lão, tôi thật sự vui vì ai cũng thích thú. Cũng có người hơi bối rối trước ý tưởng nhưng rất vui vẻ tham gia". Ông Robert Speker kể với Đài phát thanh NPR rằng ông giúp mọi người trang điểm, làm tóc, thậm chí vẽ hình xăm, chụp ảnh và đảm nhận luôn chuyện chỉnh sửa ảnh.

Loạt ảnh đã truyền cảm hứng tích cực giữa thời điểm khó khăn do dịch Covid-19 Ảnh: Twitter Theo Đài phát thanh NPR, ông Robert Speker làm việc tại nhà dưỡng lão Sydmar Lodge từ năm 2015, nhiều lần được khen ngợi vì có nhiều sáng kiến độc đáo, sáng tạo. Có thể nói hoạt động do ông Robert Speker khởi xướng là điểm sáng giữa mùa dịch Covid-19 ở Anh, khi bệnh dịch này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người tại các viện dưỡng lão ở nước này tính đến tháng 6 năm nay.