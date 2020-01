Cục Điện ảnh nói về khả năng đóng cửa rạp chiếu vì viêm phổi Vũ Hán

Đợt nghỉ dài dự kiến cũng sẽ thu hút khách tới các điểm giải trí trong đó có rạp chiếu. Mặc dù vậy, bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể sẽ khiến công chúng hơi e ngại khi tới rạp. Bản thân các rạp chiếu đều là các không gian tương đối kín và có chứa đông người.

Tại Trung Quốc , lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra, các bộ phim điện ảnh được ấn định ra rạp vào dịp tết ở Trung Quốc đồng loạt lùi lịch chiếu. Danh sách các phim lùi lịch chiếu gồm: Boonie Bears: Cuộc sống hoang dã; Khương Tử Nha; Lạc lối ở Nga, Quán quân, Thám tử phố Tàu 3, Giải cứu khẩn cấp, Cấp tiên phong. Việc lùi lịch chiếu trong nước do virus corona cũng khiến phim điện ảnh Giải cứu khẩn cấp do Bành Vu Yến đóng chính phải hoãn lịch công chiếu ở nước ngoài.